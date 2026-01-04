PSG ganha dérbi e mantém perseguição ao Lens

O Paris Saint-Germain (PSG) venceu o Paris FC por 2-1 e continua a um ponto do surpreendente líder Lens, à 17.ª jornada da Liga francesa.

Depois de o Lens ter vencido por concludente 3-0 na visita ao Toulouse, na sexta-feira, o campeão francês e europeu respondeu com um triunfo, que, no segundo tempo, não foi gerido da melhor forma, com muitos erros que irritaram o treinador Luis Enrique.

Apesar de uma primeira parte de sentido único, os anfitriões, com Nuno Mendes, Vitinha e João Neves a titulares, enquanto Gonçalo Ramos entrou a partir dos 70, só marcaram em cima do intervalo.

Foi aos 45 minutos, numa recuperação de bola ofensiva, que acabou rapidamente nos pés de Desiré Doué, tendo este entrado na área e batido o guarda-redes.

Aos 51 minutos, Willem Geubbels empatou, de penálti, porém, volvidos somente dois minutos, Dembelé rematou na área e beneficiou ainda de um desvio da bola para fazer o definitivo 2-1.

O Lens comanda com 40 pontos, mais um do que o PSG, com 39, beneficiando ambos das derrotas de Marselha e Lille, que partilham o terceiro posto, mas agora mais distantes, com 32.

O Lille perdeu no sábado em casa 2-0 com o Rennes e o Marselha imitou-o hoje no resultado, igualmente perante os seus adeptos, sendo derrotado pelo 'aflito' Nantes, que ainda está em zona de despromoção, apesar de ter regressado aos triunfos depois de oito jogos.

O Marselha, que apenas ganhou um dos últimos quatro desafios, com quatro pontos amealhados em 12 possíveis, perdeu cedo o belga Arthur Vermeeren, expulso, depois de entrada dura sobre o guarda-redes português Anthony Lopes, acabando o Nantes por marcar através de Fabien Centonze, aos 31.

Aos 56, foi o marroquino Bilal Nadir a ser expulso depois de ver dois amarelos em dois minutos, acabando o Nantes por sentenciar aos 88, em penálti convertido por Remi Cabella, subindo a 16.º, posição de play-off de manutenção, com 14 pontos.

O Lorient, de Daniel Semedo, não foi além de empate caseiro 1-1 com o lanterna-vermelha Metz, que vinha de quatro derrotas seguidas, caindo para 12.º, com 19 pontos.