Real Madrid goleia sem Mbappé

04 jan, 2026 - 17:54 • Lusa

Jovem Gonzalo Garcia brilhou com um hat-trick.



O avançado Gonzalo García fez um ‘hat-trick’ na goleada caseira do Real Madrid sobre o Bétis, por 5-1, em jogo da 18.ª jornada da Liga espanhola.

Sem o francês Kylian Mbappé, lesionado, o jovem ponta de lança, de 21 anos, aproveitou da melhor forma a oportunidade de ser titular na frente de ataque dos ‘merengues’ e foi decisivo no triunfo sobre os sevilhanos, com golos aos 20, 50 e 82 minutos.

O defesa Raúl Asencio estreou-se a marcar pela equipa principal do Real Madrid, aos 56 minutos, com o colombiano Cucho Hernández a reduzir ainda para o Bétis, aos 66, antes de Fran García fazer o 5-1 (90+3).

Com este triunfo, o Real Madrid passou a somar 45 pontos, a quatro do líder FC Barcelona e com sete de avanço sobre o Villarreal (terceiro), que tem menos dois jogos, enquanto o Bétis mantém o sexto posto, último de acesso às competições europeias, com 28 pontos.

