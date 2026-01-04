Ruben Amorim empata com Leeds

04 jan, 2026 - 15:44
O Manchester United, de Ruben Amorim, empatou 1-1 contra o Leeds, em partida da jornada 20 da liga inglesa.
Os “red devils”, com Dalot, mas sem vários titulares, incluindo o lesionado Bruno Fernandes, não conseguiram garantir os três pontos.
Os golos surgiram apenas na segunda parte. Primeiro marcou o Leeds, por Brenden Aaronson, aos 62 minutos. No entanto, o empate surgiu três minutos depois, por Matheus Cunha, que antes já tinha tido um golo anulado.
Com este empate, o Manchester United sobe aos 31 pontos e ao quinto lugar da Premier League.
No entanto, a equipa de Ruben Amorim ainda pode ser ultrapassada por Chelsea (30), Sunderland (29) e Everton (28). Já o Leeds United é 16.º classificado.