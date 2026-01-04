Ouvir
Tunísia demite selecionador Trabelsi

04 jan, 2026 - 23:12 • Lusa

Técnico não resistiu à derrota contra o Mali durante a Taça das Nações Africanas.

A+ / A-

A Federação de Futebol da Tunísia anunciou o despedimento do selecionador Sami Trabelsi, após afastamento nos 'oitavos' da Taça das Nações Africanas, no desempate por penáltis com o Mali, longo tempo em inferioridade numérica.

"O gabinete federal decidiu pôr termo, de comum acordo, à relação contratual com todo o staff técnico da seleção nacional A", anunciou o organismo, na sua página do Facebook.

A Tunísia ficou em vantagem numérica a partir dos 26 minutos, por expulsão do defesa Woyo Coulibaly, e, aos 88', adiantou-se no marcador por Firas Chaouat, porém, quando a eliminatória parecia sentenciada, aos 90'+2, Yassine Meriah abriu os braços na área e ofereceu um penálti ao Mali, que Lassine Sinayoko converteu.

No correspondente tempo extra, a Tunísia, campeã em 2004 e 'vice' em 1965 e 1996, foi mais ambiciosa, mas não conseguiu evitar o desempate por penáltis, diante do finalista em 1972, que se impôs por 3-2, com o seu guarda-redes Djigui Diarra a defender dois penáltis e outro a sair por cima da trave.

De acordo com alguns meios de informação tunisinos, a rescisão amigável do contrato foi alcançada em reunião realizada em Rabat, onde decorreu o desafio.

