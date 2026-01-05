Celtic despede treinador. Wilfried Nancy durou oito jogos

Os escoceses do Celtic anunciaram, na tarde desta segunda-feira, o despedimento do treinador francês Wilfried Nancy.

O técnico foi contratado no início de dezembro aos americanos do Columbus Crew, mas os resultados não corresponderam às expectativas. Sob comando técnico de Nancy, o Celtic perdeu quatro jogos e venceu apenas dois para o campeonato. A gota de água foi a derrota no dérbi frente ao Rangers, em casa, por 3-1.

Foi ainda derrotado na final da Taça da Liga frente ao St. Mirren e perdeu o único jogo que orientou na Liga Europa, frente à Roma.

O Celtic vai para o quarto treinador da temporada. Brendan Rodgers arrancou a temporada e foi despedido em outubro. A lenda Martin O'Neill assumiu o comando técnico de forma interina, com bons resultados, até ser substituído por Nancy.

O francês de 48 anos estava no futebol norte-americano desde 2011, tendo passado pela formação do Montréal Impact. Orientou a equipa principal entre 2021 e 2022, antes de rumar ao Columbus Crew, onde foi campeão.

O Celtic está no segundo lugar do campeonato, com 38 pontos, os mesmos que o Rangers. O líder é o Hearts, com 44 pontos somados.