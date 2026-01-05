Ouvir
Taça das Nações Africanas

Moçambique deixa CAN sem língua portuguesa. Nigéria e Egito seguem em frente

05 jan, 2026 - 21:20 • Inês Braga Sampaio

Moçambicanos, com Catamo no onze inicial, foram derrotados pela Nigéria, de Zaidu (suplente). Egípcios bateram o Benim.

A+ / A-

O Moçambique, que era o último país de língua oficial portuguesa ainda em prova na Taça das Nações Africanas (CAN), foi eliminado, esta segunda-feira, nos oitavos de final, ao ser goleado pela Nigéria, por 4-0.

Ademola Lookman, aos 20 minutos, Victor Osimhen, que bisou, aos 25 e 47, e Akor Adams, aos 75, fizeram os golos nigerianos.

Geny Catamo, futebolista do Sporting, foi titular por Moçambique, assim como Diogo Calila, do Santa Clara, e Witi, do Nacional.

Zaidu Sanusi, do FC Porto, não saiu do banco da Nigéria.

Depois de Angola e Guiné Equatorial, ainda na fase de grupos, Moçambique é o último país da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP) a cair nesta CAN. Cabo Verde (qualificado pela primeira vez na história para o Mundial 2026), Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe não se apuraram para a CAN 2025.

Encontrados seis do top-8

Também esta segunda-feira, o Egito carimbou a passagem aos quartos de final, ao derrotar o Benim, por 3-1. A equipa de Mo Salah junta-se a Senegal, Mali, Marrocos e Camarões nos top-8 da prova continental.

Dodo Dokou, do Leixões, jogo de início pelo Benim.

Já há dois duelos dos "quartos" definidos: Mali-Senegal e Camarões-Marrocos. Falta preencher duas vagas: o Egito vai jogar com o vencedor do Costa do Marfim-Burkina Faso e a Nigéria terá pela frente o vencedor do duelo entre Argélia e República Democrática do Congo.

