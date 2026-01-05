Paulo Sérgio já não é treinador dos sauditas do Al Akhdoud

05 jan, 2026 - 17:14 • Lusa
O treinador português Paulo Sérgio deixou, por mútuo acordo, o comando do Al Akhdoud, anunciou esta segunda-feira o 17.º e penúltimo classificado da Liga saudita.
Em publicações nas redes sociais, o clube de Najran agradeceu o trabalho de Paulo Sérgio e revelou que a saída do treinador luso, de 57 anos, foi decidida por “mútuo acordo”.
Paulo Sérgio chegou ao Al Akhdoud a meio da última temporada e deixa agora o clube após 13 jogos em 2025/26, nos quais venceu apenas um encontro, ocupando o 17.º e penúltimo lugar, com apenas cinco pontos, em 12 jornadas.
O experiente treinador começou a carreira no Olhanense e passou por Santa Clara, Beira-Mar, Paços de Ferreira, Vitória de Guimarães, Sporting, Académica e Portimonense, contando ainda com várias experiências no estrangeiro – Hearts (Escócia), Cluj (Roménia), APOEL (Chipre), Dibba Al Fujairah (Emirados Árabes Unidos), Sanat Naft (Irão) e Al-Taawoun (Arábia Saudita