Paulo Sérgio já não é treinador dos sauditas do Al Akhdoud

05 jan, 2026 - 17:14 • Lusa

Clube de Najran agradece o trabalho do treinador português e revela que a saída foi decidida por “mútuo acordo”.

O treinador português Paulo Sérgio deixou, por mútuo acordo, o comando do Al Akhdoud, anunciou esta segunda-feira o 17.º e penúltimo classificado da Liga saudita.

Em publicações nas redes sociais, o clube de Najran agradeceu o trabalho de Paulo Sérgio e revelou que a saída do treinador luso, de 57 anos, foi decidida por “mútuo acordo”.

Paulo Sérgio chegou ao Al Akhdoud a meio da última temporada e deixa agora o clube após 13 jogos em 2025/26, nos quais venceu apenas um encontro, ocupando o 17.º e penúltimo lugar, com apenas cinco pontos, em 12 jornadas.

O experiente treinador começou a carreira no Olhanense e passou por Santa Clara, Beira-Mar, Paços de Ferreira, Vitória de Guimarães, Sporting, Académica e Portimonense, contando ainda com várias experiências no estrangeiro – Hearts (Escócia), Cluj (Roménia), APOEL (Chipre), Dibba Al Fujairah (Emirados Árabes Unidos), Sanat Naft (Irão) e Al-Taawoun (Arábia Saudita

