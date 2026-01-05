Pós-Ferguson tem sido dramático no United e quem tem maior % de vitórias até é Mourinho

A escolha de David Moyes para lhe suceder foi o primeiro sinal de que o clube não estava preparado para o pós-Ferguson. Desde então, o Manchester United acumulou treinadores com perfis, ideias e métodos distintos: Van Gaal, Mourinho, Solskjær, Rangnick, Ten Hag, tirando os interinos como Ruud van Nistelrooy, Ryan Giggs e Michael Carrick.

Quando anunciou a reforma, em 2013, deixou o clube campeão inglês. Saiu no topo e deixou um padrão praticamente impossível de replicar.

Sob o seu comando, o Manchester United tornou-se dominante em Inglaterra e competitivo na Europa, mas, acima de tudo, previsível naquilo que oferecia: intensidade, exigência, confiança e uma identidade clara. Jogasse quem jogasse, o United de Ferguson sabia ao que ia.

Alex Ferguson chegou a Old Trafford em 1986 e precisou de tempo para vencer. Teve margem para errar, para construir e para impor a sua visão. Quando começou a ganhar, nunca mais parou.

Durante quase três décadas, Alex Ferguson foi o eixo central do Manchester United. Ganhou títulos, moldou gerações e construiu uma cultura vencedora rara no futebol moderno. A sua saída abriu um vazio que o clube ainda não conseguiu preencher e expôs fragilidades estruturais que permaneciam escondidas pelo sucesso.

Os arquivos mostram uma rotatividade constante no comando técnico, reflexo de uma estratégia reativa, mais centrada em resultados imediatos do que num projeto sustentado.

José Mourinho lidera a lista de aproveitamento, segundo o Squawka, com 58,33% de vitórias em 144 jogos durante os 1.006 dias em que esteve no clube. Erik Ten Hag segue com 54,69% de vitórias em 148 jogos, ao longo de 773 dias, e Ole Gunnar Solskjær surge em terceiro, com 54,17% em 144 jogos e 1.005 dias à frente da equipa, mostrando que mesmo treinadores com resultados relativamente positivos não conseguiram devolver ao clube a estabilidade da era Ferguson, que se prolongou por 9733 dias.

Louis van Gaal, David Moyes e Ruben Amorim completam a lista, com 52,43% (122 jogos, 1.021 dias), 52,94% (102 jogos, 365 dias) e 36,92% (65 jogos, 163 dias) de vitórias, respetivamente. Estes números confirmam a instabilidade crónica do United: resultados irregulares, mudanças constantes de treinador e períodos curtos de trabalho tornam impossível a construção de uma identidade sólida e consistente, revelando que o problema vai muito além de qualquer treinador individual.

Nenhum treinador teve tempo suficiente para construir, nem apoio consistente para impor uma visão. Cada mudança significou um recomeço e um plantel cada vez mais desequilibrado.

O Manchester United transformou o banco num espaço de desgaste rápido. Mesmo treinadores experientes e vencedores não resistiram à pressão de um clube que vive em permanente comparação com o passado.

Houve títulos pontuais, como a Liga Europa com Mourinho, mas nunca estabilidade. Nunca foi uma equipa verdadeiramente dominante. O problema deixou de ser apenas técnico e passou a ser institucional.

O recente despedimento de Ruben Amorim reforça essa lógica de curto prazo que se instalou em Old Trafford. Contratado com a expectativa de trazer uma identidade clara e um modelo consolidado, o treinador português acabou por não resistir à pressão dos resultados imediatos e a um contexto estrutural pouco favorável.

A sua saída precoce confirma que, no Manchester United atual, o problema raramente se esgota no treinador: projetos interrompem-se antes de ganharem forma e a instabilidade sobrepõe-se à construção.

O legado de Alex Ferguson permanece como referência histórica, mas também como espelho incómodo do presente. O Manchester United continua poderoso fora das quatro linhas, mas fragilizado dentro delas.