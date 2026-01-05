Ruben Amorim despedido pelo Manchester United

O treinador português Ruben Amorim foi despedido pelo Manchester United, avançou o "The Athletic" e confirmou a Renascença.

"Com pesar, a direção do clube tomou a decisão de que era o momento certo para uma mudança. Isto dará à equipa a melhor oportunidade de alcançar a melhor posição possível na Premier League. O clube gostaria de agradecer ao Ruben pela sua contribuição e desejar-lhe sucesso no futuro. O clube gostaria de agradecer ao Ruben pela sua contribuição e desejar-lhe sucesso no futuro", pode ler-se na nota do clube.

O técnico deixa o clube em rutura com a estrutura. Depois dos empates com Wolverhampton e Leeds, Amorim deixou várias críticas internas, afirmando que "todos no clube têm de fazer o seu trabalho".

"Vim para cá para ser o 'manager' [função abrangente] do Manchester United e não só o treinador. Sei que o meu nome não é Conte, Tuchel ou José Mourinho, mas sou o manager do Manchester United. Vai ser assim nos próximos 18 meses ou quando a direção decidir mudar", tinha tido.

A imprensa inglesa tinha dado conta de uma quebra de ligação com o diretor de futebol Jason Wilcox.

O Manchester United vai ser orientado interinamente por Darren Fletcher no próximo jogo contra o Burnley, na quarta-feira.

Os "red devils" estão no sexto lugar da Premier League com 31 pontos somados em oito vitórias, sete empates e cinco derrotas.

Uma final perdida e pouco para contar

Ruben Amorim chegou a Manchester em novembro do ano passado com expectativa renovada no clube inglês, que não consegue ser campeão desde a saída de Sir Alex Ferguson.

O português sucedeu a Erik ten Hag, mas não conseguiu mudar o rumo do clube. O United terminou no 15.º lugar da Premier League na temporada passada e perdeu a final da Liga Europa para o Tottenham, falhando um primeiro troféu e a possibilidade de jogar a Liga dos Campeões esta temporada.

Sem competições europeias, os "red devils" melhoraram o rendimento esta temporada. Estão na luta pelo apuramento para a Liga dos Campeões.

Deixa o clube com 24 vitórias, 18 empates e 21 derrotas em 63 jogos orientados pelo Manchester United.