Inglaterra

Arsenal e Liverpool completam jornada de empates no top-4

08 jan, 2026 - 22:37 • Inês Braga Sampaio

Tudo na mesma no topo da Premier League, depois de os quatro primeiros não terem passado de igualdades. Liverpool não fez um único remate enquadrado com a baliza, no Emirates.

Uma 21.ª jornada de empates, na Premier League. Arsenal e Liverpool foram as últimas "vítimas" da tendência, esta quinta-feira, num encontro que terminou sem golos, no Estádio Emirates, em Londres.

Com o ex-Sporting Viktor Gyokeres a titular, os "gunners" remataram mais, mas não conseguiram bater Alisson. Já os "reds" não conseguiram um único disparo enquadrado com a baliza de David Raya.

O Arsenal continua com 49 pontos, isolado na liderança, com mais seis que Manchester City e Aston Villa, e mais 14 que o Liverpool. Ainda assim, foi uma oportunidade perdida para a equipa de Mikel Arteta, que não conseguiu aproveitar os empates dos "citizens" (1-1 com o Brighton & Hove Albion) e dos "villans" (0-0) com o Crystal Palace.

Foi mesmo uma jornada de igualdades para o top-4 da Premier League, mas não só: Manchester United (no primeiro jogo após a saída de Ruben Amorim) e Burnley, e Everton e Wolverhampton, também empataram.

