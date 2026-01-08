Golo de Gonçalo Ramos e assistência de Vitinha ajudam PSG a conquistar Supertaça

08 jan, 2026 - 21:51 • Inês Braga Sampaio com Lusa
O Paris Saint-Germain conquistou a Supertaça de França pela 14.ª vez, ao vencer o Marselha no desempate por grandes penalidades, após empate por 2-2 nos 90 minutos. Gonçalo Ramos marcou e Vitinha assistiu.
No Kuwait, o avançado foi um dos "heróis", ao empatar a contenda aos 90+5 minutos, depois da equipa de Luis Enrique, que lançou Nuno Mendes, Vitinha e João Neves no onze, ter começado melhor, com um golo de Ousmane Dembélé (13), a passe de outro português, Vitinha.
Os marselheses conseguiram a reviravolta, com um penálti de Greenwood (76) e um autogolo de Pacho (87). Mas o décimo golo da época de Gonçalo Ramos forçou o desempate por grandes penalidades.
Depois de Safonov ter sido o protagonista da conquista da Taça Intercontinental ao Flamengo, foi outro guarda-redes, Chevalier, a brilhar neste desempate: negou os remates de O’Riley e Traoré. Já Vitinha e Nuno Mendes marcaram para o PSG, que venceu a disputa por 4-2
O quarto Troféu dos Campeões seguido do Paris Saint-Germain é o 14.º da sua história. O Marselha falhou a quarta conquista para o palmarés.
Luis Enrique, que liderou a equipa de 2024/25 que conquistou Liga, Taça e Liga dos Campeões, soma o terceiro troféu esta época para o clube, depois da Supertaça Europeia e da Taça Intercontinental.