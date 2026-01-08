Ouvir
  • Bola Branca 18h15
  • 08 jan, 2026
Em Destaque
A+ / A-

França

Golo de Gonçalo Ramos e assistência de Vitinha ajudam PSG a conquistar Supertaça

08 jan, 2026 - 21:51 • Inês Braga Sampaio com Lusa

A equipa de Paris derrotou o Marselha nas grandes penalidades, depois de igualdade, a dois golos, nos 90 minutos.

A+ / A-

O Paris Saint-Germain conquistou a Supertaça de França pela 14.ª vez, ao vencer o Marselha no desempate por grandes penalidades, após empate por 2-2 nos 90 minutos. Gonçalo Ramos marcou e Vitinha assistiu.

No Kuwait, o avançado foi um dos "heróis", ao empatar a contenda aos 90+5 minutos, depois da equipa de Luis Enrique, que lançou Nuno Mendes, Vitinha e João Neves no onze, ter começado melhor, com um golo de Ousmane Dembélé (13), a passe de outro português, Vitinha.

Os marselheses conseguiram a reviravolta, com um penálti de Greenwood (76) e um autogolo de Pacho (87). Mas o décimo golo da época de Gonçalo Ramos forçou o desempate por grandes penalidades.

Depois de Safonov ter sido o protagonista da conquista da Taça Intercontinental ao Flamengo, foi outro guarda-redes, Chevalier, a brilhar neste desempate: negou os remates de O’Riley e Traoré. Já Vitinha e Nuno Mendes marcaram para o PSG, que venceu a disputa por 4-2

O quarto Troféu dos Campeões seguido do Paris Saint-Germain é o 14.º da sua história. O Marselha falhou a quarta conquista para o palmarés.

Luis Enrique, que liderou a equipa de 2024/25 que conquistou Liga, Taça e Liga dos Campeões, soma o terceiro troféu esta época para o clube, depois da Supertaça Europeia e da Taça Intercontinental.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 18h15
  • 08 jan, 2026
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Maduro chega a tribunal de Nova Iorque para ser ouvido

Maduro chega a tribunal de Nova Iorque para ser ouvido

"Dizem-me na Roménia 'és o gajo do Gato Fedorento?' Era o Timofte"

"Dizem-me na Roménia 'és o gajo do Gato Fedorento?' Er(...)

EUA deixam avisos a Cuba, Colômbia e ao "mundo"

EUA deixam avisos a Cuba, Colômbia e ao "mundo"

Trump fala num "ataque como ninguém via desde a II Guerra Mundial"

Trump fala num "ataque como ninguém via desde a II Gue(...)