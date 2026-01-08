João Cancelo vai mesmo regressar ao Barça, confirma Deco

O Barcelona está prestes a garantir o regresso de João Cancelo, por empréstimo do Al Hilal, depois de Deco ter confirmado que o processo está na fase final. O internacional português ainda não realizou os exames médicos, mas deverá aterrar esta quinta-feira em Barcelona para formalizar a cedência até ao final da temporada.

O diretor desportivo do clube catalão confirmou à imprensa espanhola que o dossiê está perto de ser concluído, sublinhando que faltam apenas detalhes processuais. João Cancelo, de 31 anos, prepara-se assim para uma segunda passagem pelo emblema blaugrana, depois de já ter representado o clube na época 2023/24, então por empréstimo do Manchester City, juntamente com João Félix.

Atualmente ligado ao Al Hilal, o lateral português está de saída do clube saudita que nem sequer o inscreveu no campeonato. Esta temporada, Cancelo realizou apenas seis jogos, condicionados por uma lesão muscular que o afastou da competição durante várias semanas.

Apesar do interesse do Inter de Milão, a vontade do jogador em regressar a Barcelona acabou por ser decisiva para o desfecho das negociações. A sua polivalência, podendo atuar em ambos os corredores defensivos, é vista como uma mais-valia pelo clube catalão, numa fase marcada por limitações financeiras e algumas baixas no setor defensivo.

O treinador do Barcelona, Hansi Flick, admitiu que veria com bons olhos a chegada do internacional português, embora tenha salientado que o acordo ainda não estava fechado. “O João pode jogar nas duas laterais. Ainda não está fechado, mas ficaria feliz se acontecesse”, afirmou o técnico alemão, em conferência de imprensa.

Segundo informações avançadas por Fabrizio Romano, um especialista em movimentações do mercado de transferências, o Barcelona já apresentou uma proposta formal de empréstimo ao Al Hilal. Caso os exames médicos não apresentem qualquer impedimento, João Cancelo deverá ser anunciado como reforço do Barcelona nas próximas horas, tornando-se no primeiro ajuste do plantel catalão neste mercado de inverno.