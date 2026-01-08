Ouvir
Pena suspensa para ex-árbitro inglês por ter no computador um vídeo sexual de um menor

08 jan, 2026 - 16:02 • Lusa

David Coote declarou-se culpado em outubro, depois de a polícia ter descoberto no seu computador pessoal um vídeo sexualmente explícito envolvendo um rapaz de 15 anos.

O ex-árbitro inglês de futebol David Coote foi esta quinta-feira condenado a uma pena de nove meses de prisão suspensa na sua execução, por um tribunal de Nottingham, centro de Inglaterra, por descarregar pornografia infantil.

David Coote, de 43 anos, declarou-se culpado em outubro, depois de a polícia ter descoberto, em fevereiro de 2025, no seu computador pessoal um vídeo sexualmente explícito envolvendo um rapaz de 15 anos.

O antigo árbitro da Premier League, que esteve no centro de várias polémicas nos últimos meses, poderá ser detido se cometer outro crime nos próximos dois anos.

A Associação de Árbitros de Futebol Profissionais (PGMOL) anunciou a sua demissão "com efeito imediato" em dezembro de 2024, após a divulgação de vídeos antigos em que critica e insulta Jürgen Klopp, antigo treinador do Liverpool.

A UEFA também já o tinha suspendido anteriormente, depois de o jornal The Sun ter publicado imagens dele a inalar um pó branco semelhante à cocaína, um incidente que terá ocorrido durante o Europeu de 2024.

