Rafael Leão salva Milan da derrota, mas Inter volta a fugir

08 jan, 2026 - 22:54 • Lusa
Um golo de Rafael Leão nos descontos impediu, esta quinta-feira, a derrota do AC Milan na receção ao Génova (1-1), um resultado que mesmo assim deixa o Inter de Milão fugir na liderança da Liga italiana.
No fecho da 15.ª jornada, graças a Leão, e também ao desacerto do romeno Stanciu, o AC Milan somou o 17.º jogo seguido sem perder na Serie A, mas ficou no segundo posto a três pontos do Inter, que na quarta-feira venceu no campo do Parma (2-0).
Na primeira parte, aos 28 minutos, Lorenzo Colombo, avançado que está no Génova precisamente por empréstimo dos "rossoneri", abriu o marcador e complicou a vida da equipa da casa.
Já depois de um golo anulado pelo videoárbitro a Pulisic, uma bola no poste e um festival de boas defesas do guarda-redes Leali, o AC Milan alcançou a igualdade, com Rafael Leão oportuno já nos descontos.
A história do jogo não ficou por ai e o AC Milan pode agradecer à falha de pontaria Nicolae Stanciu, avançado romeno que, aos 90+9, falhou uma grande penalidade, atirando a bola por cima da baliza.
O AC Milan soma assim 39 pontos e continua com mais um que o terceiro classificado, o campeão Nápoles, que nesta ronda também sofreu e empatou na receção ao Verona (2-2), agora penúltimo classificado.
Já o Génova, que contou com Vitinha no ataque (saiu aos 75 minutos), é 17.º classificado com 16 pontos, três acima da zona de despromoção.
Também hoje, no embate entre equipas do meio da tabela, a Cremonese, com um golo e uma assistência de Jamie Vardy, desperdiçou uma vantagem de dois golos e empatou na receção ao Cagliari (2-2).