Real Madrid bate Atlético e marca encontro com Barcelona na final da Supertaça

08 jan, 2026 - 22:27 • Inês Braga Sampaio
O Real Madrid é o segundo finalista da Supertaça de Espanha, depois de ter derrotado o rival Atlético de Madrid, por 2-1, esta quinta-feira.
Os "merengues" adiantaram-se logo aos dois minutos, por intermédio de Federico Valverde, e ampliaram aos 55, com um golo de Rodrygo.
O Atlético rematou quase três vezes mais e conseguiu reduzir, ao minuto 58, por Alexander Sorloth. Porém, o placard não voltou a alterar-se.
Depois do dérbi madrileno na Arábia Saudita, "El Clásico". O Real Madrid marca encontro com o outro grande rival, o Barcelona, na final de domingo, às 19h00, na King Abdullah Sports City, em Jeddah.