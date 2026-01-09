"Bem-vindos ao Wrexham". Clube de Ryan Reynolds elimina Nottingham Forest da Taça

Menção especial para o guarda-redes Arthur Okonkwo, que foi decisivo, ao defender as duas grandes penalidades falhadas pelo Forest.

O duelo da terceira ronda da Taça foi para penáltis, em que o Wrexham foi mais forte. James McClean falharam, um para cada lado, mas à quinta ronda, Omari Hutchinson falhou e os galeses festejaram.

Na segunda parte, ao minuto 64, Igor Jesus reduziu, no entanto, Dominic Hayem repôs a vantagem de dois golos do Wrexham dez minutos depois. Porém, a resistência do Forest não terminara: passados dois minutos, Callum Hudson-Odoi fez o 3-2 e, aos 90, empatou: 3-3.

Em casa, e com Reynolds a ver, a equipa galesa adiantou-se aos 37 minutos, por intermédio de Liberato Cacace, e ampliou a vantagem três minutos depois, com um golo de Oliver Rathbone.

O Wrexham, que alinha na II Liga inglesa e é copropriedade do ator canadiano Ryan Reynolds, surpreendeu na Taça de Inglaterra, esta sexta-feira, ao eliminar o Nottingham Forest, da primeira divisão.

Bem-vindos ao Wrexham

De Hollywood ao País de Gales, Ryan Reynolds e o também ator Rob McElhenney compraram o Wrexham AFC, o terceiro clube mais antigo do mundo, em 2020, por cerca de 2,3 milhões de euros.

Os dois atores pegaram num clube moribundo, que penava pela quinta divisão inglesa, e tornaram-no numa das sensações do futebol inglês. O Wrexham conquistou três subidas consecutivas de escalão, um feito inédito, até ao Championship, a II Liga inglesa, e agora luta para chegar pela primeira vez na sua história à Premier League.

A caminhada dos "red dragons" tem sido documentada na série "Bem-Vindos ao Wrexham", que em Portugal pode ser vista na Disney+.

É uma série documental que mostra os bastidores da equipa, assim como o "back-office" do clube, mas também a forma como o sucesso do Wrexham tem impulsionado e alegrado a comunidade daquela cidade do nordeste do País de Gales, que tem menos de 50 mil habitantes.

A quinta temporada de "Bem-Vindos ao Wrexham" vai estrear-se este ano, embora não tenha ainda data marcada. Com a demanda rumo à promoção ao Championship como foco, já se sabe que terá final feliz.