City fecha primeiro reforço de janeiro. Semenyo custa mais de 70 milhões de euros

O Manchester City anunciou a contratação do avançado Antoine Semenyo, do Bournemouth, por mais de 70 milhões de euros.

O extremo de 26 anos foi uma das figuras da primeira metade da temporada com dez golos e três assistências pelos "cherries". Esteve associado também ao Liverpool, mas são os "citizens" que pagam a maior transferência da história do Bournemouth.

De acordo com a imprensa inglesa, Semenyo custa 72 milhões de euros, mais três por objetivos, sendo que o Bournemouth reserva 10% do lucro de uma futura transferência. Assina no City por cinco épocas, até 2031.

"Estou muito feliz por juntar-me ao Manchester City, assisti à equipa na última década com o Pep Guardiola e conseguiram feitos fantásticos. Tenho muito espaço ainda para melhorar e é perfeito para mim chegar a este clube nesta fase da minha carreira", disse.

Semenyo vem em ascenção desde os campeonatos distritais, onde começou a jogar a nível sénior no Bath City. Foi subindo escalões progressivamente: League Two pelo Newport County, League One pelo Sunderland e Championship pelo Bristol City. O avançado cumpria a sua quarta época pelo Bournemouth na Premier League.

O negócio foi feito por dois dirigentes portugueses. Tiago Pinto é o diretor desportivo do Bournemouth e Hugo Viana no City. O dirigente dos "citizens" fala numa contratação "entusiasmante."

"Pode jogar com os dois pés, é rápido, tem força e consegue decidir os jogos. Estou entusiasmado para ver que tipo de jogar o Semenyo pode tornar-se nos próximos anos. Estamos sempre a ver jogadores em todo o mundo e o Semenyo foi quem mais quisemos", afirmou, citado pelo site oficial do clube.

O Manchester City está no segundo lugar da Premier League, a seis pontos do líder Arsenal.