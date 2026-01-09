Marrocos e Senegal avançam para as meias-finais da CAN

09 jan, 2026 - 21:29 • Inês Braga Sampaio
Marrocos e Senegal apuraram-se para as meias-finais da Taça das Nações Africanas (CAN), esta sexta-feira, ao derrotar Camarões (2-0) e Mali (1-0), respetivamente.
A vitória marroquina foi construída com golos de Brahim Díaz, ao 26 minutos, e Ismael Saibari, aos 74. Não houve jogadores do futebol português em campo, nem nos bancos.
Marrocos fica à espera de Argélia ou Nigéria, que se defrontam no sábado, a partir das 16h00.
O Senegal seguiu em frente com um golo de Iliman Ndiaye, ao minuto 27. A missão maliana complicou-se com a expulsão de Yves Bissouma nos descontos da primeira parte, por acumulação de amarelos.
Sporting de Braga e Arouca recebem Sikou Niakaté e Amadou Dante de volta mais cedo. Ambos ficaram no banco da seleção do Mali.
A equipa senegalesa vai agora defrontar o vencedor do duelo entre Egito e Costa do Marfim, marcado para sábado, às 19h00.