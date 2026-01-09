"Não percebi que era grave". Martinelli pede desculpa por empurrar o lesionado Conor Bradley

O avançado do Arsenal, Gabriel Martinelli, pediu desculpa publicamente depois de ter empurrado o defesa do Liverpool, Conor Bradley, que se contorcia de dor no relvado após ter sofrido uma lesão no joelho no jogo entre as duas equipas, para a Premier League.

O incidente ocorreu já nos descontos do empate a zero entre "gunners" e "reds" na noite de quinta-feira, a contar para a jornada 21 do campeonato inglês.

Bradley lesionou-se sozinho no joelho junto à linha lateral. Enquanto estava deitado no relvado agarrado ao joelho, foi empurrado pelo avançado brasileiro do Arsenal para que saísse do relvado. Primeiro, com o joelho, e depois com as mãos, o que lhe valeu um cartão amarelo.

Já de madrugada, Martinelli recorreu às redes sociais para se desculpar: "Conversei com o Conor e pedi-lhe desculpas. No calor do momento, não percebi que estava lesionado com gravidade. Quero pedir desculpas pela forma como reagi. Envio as melhoras e desejo-lhe tudo de bom."

No final do encontro, acumularam-se as críticas à atitude de Martinelli, dos comentadores aos protagonistas do jogo.

O médio do Liverpool, Dominik Szoboszlai, explicou que Bradley "estava cheio de dores, não queria voltar ao campo para perder tempo, nem percebeu onde estava". "Eu percebo que se queira ganhar, mas a saúde é muito mais importante", acrescentou o húngaro.

Já Arne Slot, treinador do Liverpool, defende que Martinelli não compreendeu a gravidade da situação: "Ele parece-me um bom tipo. O problema é que há tanta perda de tempo no futebol que já achas que alguém está a perder tempo."

"Tenho a certeza que se soubesse qual era a lesão, não faria aquilo. Consigo entender o motivo que levou o Martinelli a achar que estaria a perder tempo, porque já aconteceu tantas vezes contra nós esta época", explica o técnico neerlandês.

A mesma leitura teve Mikel Arteta, treinador do Arsenal, que defende que o brasileiro "é uma pessoa fantástica e não se apercebeu do que aconteceu"

Arne Slot revelou que "teme o pior" sobre a gravidade da lesão de Bradley. O lateral-direito da Irlanda do Norte será submetido a exames médicos para perceber a gravidade da lesão no joelho.

O defesa, de 22 anos, leva 21 jogos esta época pelos "reds" e vive já a sua terceira temporada na equipa principal.

O empate não permitiu ao Arsenal aproveitar o empate de Manchester City e Aston Villa, mantendo assim a distância de seis pontos na liderança da Premier League. Já o Liverpool segue no quarto lugar, com 35 pontos somados.