Treinador do Fluminense submetido a intervenção ao coração

O treinador do Fluminense, Luis Zubeldía, vai ser submetido, no sábado, a uma intervenção médica ao coração.

Assim informa o clube brasileiro, esta sexta-feira, acrescentando que, "caso seja identificada a necessidade de tratamento após a intervenção", Zubeldía, de 44 anos, deverá ficar de repouso por sete dias.

"Se não houver decisão médica nesse sentido, ele voltará ao comando dos treinos já na segunda-feira", lê-se.

Luis Zubeldía orienta o Fluminense desde setembro de 2025, quando sucedeu a Mano Menezes. Antes, esteve no São Paulo. Também passou por Argentina, Equador, México, Colômbia, Espanha e Paraguai.

O Fluminense terminou o Brasileirão no quinto lugar, que dá acesso direto à Copa Libertadores. A nova edição do campeonato brasileiro arranca no final de janeiro e o primeiro jogo do "Flu" será com o Grêmio.