Barcelona bisa na Supertaça e de novo contra o Real Madrid

11 jan, 2026 - 21:07 • Inês Braga Sampaio

Catalães estiveram sempre empatados ou na frente, na final de Jeddah, na Arábia Saudita. Bis de Raphinha foi decisivo.

O Barcelona conquistou a Supertaça de Espanha, este domingo, ao derrotar na final o Real Madrid, por 3-2, em Jeddah, na Arábia Saudita.

O ex-Sporting e Vitória Raphinha abriu o marcador, na Cidade Desportiva King Abdullah, aos 36 minutos. Mesmo a acabar a primeira parte, uma sequência louca: Vinícius Júnior empatou ao segundo minuto de descontos, Robert Lewandowski repôs a vantagem do Barcelona ao quarto, mas Gonzalo García voltou a igualar ao sétimo.

O golo da vitória do Barcelona chegou aos 73 minutos, com o bis de Raphinha. Até ao final, as oportunidades dividiram-se, e Frenkie de Jong até viu vermelho direto nos descontos, mas o resultado não mudou.

É a segunda Supertaça consecutiva para o Barça, a 16.ª da sua história, e novamente arrecadada ao grande rival, o Real Madrid.

