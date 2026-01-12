Ouvir
  • Bola Branca 18h15
  • 12 jan, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Antigo presidente do Ajaccio e líder de movimento independentista morto a tiro no funeral da mãe

12 jan, 2026 - 20:01 • Eduardo Soares da Silva

Alain Orsoni foi atingido por um tiro de "sniper". Foi a segunda tentativa de homicídio na vida do ex-presidente do Ajaccio.

A+ / A-

Alain Orsoni, antigo presidente do Ajaccio e também ex-líder do movimento nacionalista da Córsega, foi morto a tiro, esta segunda-feira, durante o funeral da mãe. A informação foi confirmada pela agência France Presse.

O ex-político e dirigente desportivo tinha 71 anos de idade quando foi baleado por um único tiro de "sniper", à distância. O óbito foi decretado no local, na aldeia de Vero, e o atirador está a monte.

Orsoni foi uma figura política conhecida por liderar vários movimentos de independência da Córsega na década de 90. Viu o seu irmão ser assassinado em 1983 por motivos políticos. Devido a suspeitas de corrupção, Orsoni viveu vários anos em exílio nos Estados Unidos da América, Nicarágua e Espanha.

Entrou no mundo do futebol quando voltou à Córsega, em 2008, e assumiu a presidência do Ajaccio.

Por essa altura, foi detido no âmbito de uma investigação sobre o crime organizado na ilha e vítima de uma primeira tentativa de assassinato enquanto conduzia o seu carro.

Com alguns períodos de ausência, Orsoni liderou o Ajaccio até ao verão passado, quando se demitiu do cargo, deixando o emblema numa crise profunda, com mais de 10 milhões de euros de dívida que valeram a despromoção administrativa aos escalões distritais.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 18h15
  • 12 jan, 2026
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Petróleo venezuelano? "Impacto não será muito grande nem imediato"

Petróleo venezuelano? "Impacto não será muito grande n(...)

O que pedem os venezuelanos em Caracas

O que pedem os venezuelanos em Caracas

Maduro chega a tribunal de Nova Iorque para ser ouvido

Maduro chega a tribunal de Nova Iorque para ser ouvido

"Dizem-me na Roménia: 'És o gajo do Gato Fedorento?' Era o Timofte"

"Dizem-me na Roménia: 'És o gajo do Gato Fedorento?' E(...)