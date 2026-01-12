Foi, claro, uma estreia mui 'endrickiana' de Endrick no Lyon de Paulo Fonseca

Endrick Felipe Moreira de Sousa. Dizendo alto e com aquele jeitinho brasileiro, soa a lenda equipada de amarelo e azul num Campeonato do Mundo qualquer em tempos idos. Talvez ao lado de Garrincha, quem sabe perto de Sócrates Brasileiro. A trajetória do menino-prodígio cola-se à dessas pérolas que viraram fenómenos. Estreou-se com 16 anos no Palmeiras, fez golos importantíssimos para a equipa de Abel Ferreira e foi vendido por uma exorbitância para o Real Madrid. Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui Na capital espanhola não teve o espaço que muitos achavam que teria. Carlo Ancelotti meteu-o em campo em 845 minutos e ele apenas meteu sete golos (apenas?), para além dos detalhes técnicos e das coisas da juventude que não permitem acertos eternos. Foi um golo a cada 120 minutos. Não é nada despiciente para um adolescente acabado de aterrar no Santiago Bernabéu.

Xabi Alonso também não contou com ele na primeira parte da época, então seguiu-se a opção de ganhar minutos longe de Madrid e o direito a sonhar com a Copa. Foi o Lyon de Paulo Fonseca que convenceu a jóia do futebol brasileiro, uma delas claro, aquela torneira é inesgotável, e garantiu o empréstimo junto de Florentino Pérez. A estreia foi mui ‘endrickiana’, digamos assim. Que um menino de 19 anos, esnobado no galáctico e cheio de dúvidas Real Madrid, se enfie na camisola 9 do Lyon e jogue como se não tivesse memória… é algo admirável. Jogava-se os 1/16 de final da Taça de França, contra o Lille, no Stade Pierre-Mauroy. Afonso Moreira meteu o 1-0 logo no primeiro minuto de jogo. Nathan Ngoy empatou, aos 28’. Nas intermitências do jogo dos outros Endrick jogou o seu jogo. Deixou detalhes de craque, arrancadas que cantavam como o vento, um remate empurrado para um ferro e o golo decisivo, marcado aos 42’.