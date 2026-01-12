Ouvir
  • Bola Branca 12h44
  • 12 jan, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Futebol Internacional

Xabi Alonso despedido pelo Real Madrid

12 jan, 2026 - 17:20 • João Malheiro

Técnico caiu depois da derrota contra o Barcelona por 3-2, na final da Supertaça Espanhola, este domingo. Álvaro Arbeloa é o substituto.

A+ / A-

Xabi Alonso já não é treinador do Real Madrid. O técnico foi despedido esta segunda-feira e será substituído por Álvaro Arbeloa, antigo futebolista do clube e atual treinador do Castilla.

Em comunicado oficial, "Los Blancos" dizem ter chegado a um acordo mútuo para dispensarem o treinador basco que assumiu funções no início desta época, rendendo Carlo Ancelotti.

Muito contestado nos últimos meses e com relatos de uma relação tensa com as estrelas do clube, incluindo uma discussão pública com Vinícius Jr., Xabi Alonso acabou por não resistir à derrota na final da Supertaça Espanhola, este domingo, contra o Barcelona, por 3-2.

Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui

O Real Madrid reitera que Xabi Alonso sempre terá "um carinho e admiração de todo o madridismo, porque é uma lenda" do clube, recordando o seu passado enquanto jogador de futebol dos merengues.

"O nosso clube agradece a Xabi Alonso e a toda a sua equipa técnica o seu trabalho e a dedicação durante todo este tempo e deseja-lhes muita sorte nesta nova etapa das suas vidas", conclui o comunicado.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 12h44
  • 12 jan, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Maduro chega a tribunal de Nova Iorque para ser ouvido

Maduro chega a tribunal de Nova Iorque para ser ouvido

"Dizem-me na Roménia 'és o gajo do Gato Fedorento?' Era o Timofte"

"Dizem-me na Roménia 'és o gajo do Gato Fedorento?' Er(...)

EUA deixam avisos a Cuba, Colômbia e ao "mundo"

EUA deixam avisos a Cuba, Colômbia e ao "mundo"

Trump fala num "ataque como ninguém via desde a II Guerra Mundial"

Trump fala num "ataque como ninguém via desde a II Gue(...)