Xabi Alonso despedido pelo Real Madrid

12 jan, 2026 - 17:20 • João Malheiro
Xabi Alonso já não é treinador do Real Madrid. O técnico foi despedido esta segunda-feira e será substituído por Álvaro Arbeloa, antigo futebolista do clube e atual treinador do Castilla.
Em comunicado oficial, "Los Blancos" dizem ter chegado a um acordo mútuo para dispensarem o treinador basco que assumiu funções no início desta época, rendendo Carlo Ancelotti.
Muito contestado nos últimos meses e com relatos de uma relação tensa com as estrelas do clube, incluindo uma discussão pública com Vinícius Jr., Xabi Alonso acabou por não resistir à derrota na final da Supertaça Espanhola, este domingo, contra o Barcelona, por 3-2.
O Real Madrid reitera que Xabi Alonso sempre terá "um carinho e admiração de todo o madridismo, porque é uma lenda" do clube, recordando o seu passado enquanto jogador de futebol dos merengues.
"O nosso clube agradece a Xabi Alonso e a toda a sua equipa técnica o seu trabalho e a dedicação durante todo este tempo e deseja-lhes muita sorte nesta nova etapa das suas vidas", conclui o comunicado.