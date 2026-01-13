Agora é oficial: Cancelo está de regresso ao Barcelona

O Barcelona oficializou, esta terça-feira, o regresso de João Cancelo por empréstimo do Al Hilal. Menos de 24 horas depois de ter chegado à Catalunha e cumprido, com sucesso, os exames médicos, eis que o internacional português foi anunciado como o novo camisola 2 dos blaugrana.

"Agora sim, João Cancelo já é de de forma oficial novo jogador culé. O Barcelona e o Al Hilal chegaram a acordo para o empréstimo do jogador português até final da temporada. Vai vestir a camisola 2", pode ler-se no comunicado do emblema de Camp Nou, que recorda o passado de Cancelo no clube.

"Desta forma, João Cancelo regressa ao Barcelona. O português já defendeu a camisola do Barcelona na temporada 2023/24, cedido pelo Manchester City. Nessa temporada teve papel de destaque, disputando um total de 42 jogos - 32 jogos na Liga e 10 da Champions - nos quais marcou quatro golos (dois na Liga e outros dois na Champions) e fez ainda cinco assistências (quatro na Liga e uma Champions)", destacam os blaugrana.