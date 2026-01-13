Ouvir
Arbeloa "não tem medo do fracasso" no Real Madrid e não quer "ser Mourinho, porque falharia estrondosamente"

13 jan, 2026 - 17:31 • Eduardo Soares da Silva

O sucessor de Xabi Alonso assume que conversou com o amigo antes de aceitar o convite para orientar os "merengues".

Álvaro Arbeloa quer ser ele mesmo enquanto treinador do Real Madrid e não uma cópia de outros treinadores que o influenciaram.

O antigo lateral de 42 anos foi promovido a treinador principal dos "merengues" após a demissão de Xabi Alonso. Orientava a equipa B desde o início do ano, depois de quatro épocas na formação do clube.

Em conferência de imprensa, foi questionado sobre José Mourinho, que o orientou no Real Madrid, e assumiu que não pensa copiar o seu registo: "Foi um privilégio ser treinado por ele, uma pessoa que me influenciou muito. Vou ser Arbeloa, não tenho medo do fracasso, mas se quisesse ser Mourinho, falharia estrondosamente."

Arbeloa garante, ainda assim, que foi treinador por muitos técnicos de topo e todos influenciaram a sua carreira.

"Foram todos importantes para mim, cada um teve a sua maneira e é preciso aproveitar o melhor. A maioria deles são lendas e ganharam de tudo, espero ter metade desse sucesso", afirmou.

Arbeloa é amigo pessoal de Xabi Alonso, com quem também partilhou balneário no clube e na seleção espanhola. O basco foi demitido após a derrota na final da Supertaça e Arbeloa explica como recebeu o convite.

"Fui informado apenas ontem que tinham chegado a um acordo e que queriam que fosse eu a assumir a responsabilidade. É óbvio que fui falar com o Xabi, todos sabem a amizade que temos. Quero-lhe sempre bem", atira.

Arbeloa herda um Real Madrid que está apenas a quatro pontos do líder da La Liga, o Barcelona. Na Liga dos Campeões, o gigante espanhol está em 7.º lugar, com 12 pontos somados.

A estreia do novo treinador é já esta quarta-feira, na Copa do Rei, contra o Albacete. O "novo" Real Madrid tem ainda visita marcada ao Estádio da Luz para defrontar o Benfica na última jornada da Champions, no próximo dia 28 de janeiro.

