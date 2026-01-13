Ouvir
Michael Carrick tem até ao fim da época para provar que é o tal para treinar o Manchester United

13 jan, 2026 - 19:30 • Eduardo Soares da Silva

Está encontrado o sucessor de Ruben Amorim. A antiga lenda do clube regressa a Old Trafford depois de três temporadas no Championship a treinar o Middlesbrough. Tentará, até maio, convencer a direção a ficar em definitivo.

O Manchester United anunciou, em comunicado, que Michael Carrick vai orientar a equipa de forma transitória até ao final da temporada.

Os "red devils" optaram por esperar até ao verão para contratar um sucessor de longo prazo a Ruben Amorim e optam por um interino que conhece bem a casa.

Carrick, de 44 anos, jogou os últimos 12 anos da sua carreira no meio-campo do United, tendo vencido cinco vezes a Premier League. Arrancou a carreira de treinador em 2018, precisamente como adjunto do clube.

O antigo médio esteve depois três temporadas no Championship a orientar o Middlesbrough com relativo sucesso, tendo chegado uma vez ao "play-off" e terminado outras duas épocas na metade superior da tabela.

Ole Gunnar Solskjaer foi outro dos nomes associados ao regresso, de forma interina, mas a atual direção do United optou por seguir com Carrick.

"É uma honra ter a responsabilidade de treinar o Manchester United. Sei o que é preciso para ter sucesso aqui, o meu foco está em ajudar os jogadores a chegar ao nível que é esperado deste clube e sabemos que este grupo é mais do que capaz", disse.

Já o diretor desportivo com que Amorim se terá desentendido, Jason Wilcox, afirmou que Carrick é "um excelente treinadfor e está pronto para liderar um grupo de jogadores talentoso e determinado."

A estreia de Carrick é já no próximo sábado no dérbi frente ao Manchester City, a partir das 12h30. Os "red devils" estão no sétimo lugar da Premier League estão fora de ambas as taças domésticas.

A eliminação da Premier League ocorreu no domingo, já sem Amorim no comando técnico, na receção ao Brighton.

