Ouvir
  • Bola Branca 18h13
  • 13 jan, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Premier League

Um regresso com significado: Michael Carrick e a herança de Old Trafford

13 jan, 2026 - 19:45 • Redação

Depois do adeus a Ruben Amorim, o Manchester United volta a olhar para dentro de casa. Michael Carrick, antigo médio de referência do clube, prepara-se para assumir novamente o comando interino dos “red devils”, num regresso carregado de simbolismo, memória e responsabilidade.

A+ / A-

Discreto em campo, ponderado fora dele e profundamente identificado com o ADN do clube, Michael Carrick é o nome escolhido pela direção do Manchester United para liderar a equipa até ao final da temporada.

Aos 44 anos, o inglês regressa a Old Trafford numa função que já conhece, depois de uma carreira marcada pela estabilidade, pela leitura de jogo e pela convivência com alguns dos maiores treinadores da era moderna.

Michael Carrick construiu uma carreira de alto nível como médio-defensivo, destacando-se mais pela inteligência do que pelo espetáculo. Chegou ao Manchester United em 2006, proveniente do Tottenham, por pedido direto de Sir Alex Ferguson, uma decisão que acabaria por marcar uma era.

Durante 12 temporadas em Old Trafford, Carrick somou 464 jogos, conquistou cinco Premier Leagues, uma Liga dos Campeões, uma Liga Europa, uma FA Cup e três Taças da Liga, afirmando-se como peça-chave no equilíbrio das equipas mais dominantes do United.

Assim que terminou a carreira de jogador, em 2018, Carrick integrou de imediato a equipa técnica do Manchester United. Trabalhou com José Mourinho, manteve-se com Ole Gunnar Solskjaer e esteve presente no banco em 168 jogos como treinador da equipa principal, tornando-se uma figura de confiança no balneário.

Em 2021, após a saída de Solskjaer, assumiu pela primeira vez o cargo de treinador interino. Foram apenas três jogos, mas sem derrotas: vitórias frente a Villarreal e Arsenal e um empate em Stamford Bridge, diante do Chelsea. Saiu com a chegada de Ralf Rangnick, deixando uma imagem positiva.

Michael Carrick tem até ao fim da época para provar que é o tal para treinar o Manchester United

Michael Carrick tem até ao fim da época para provar que é o tal para treinar o Manchester United

Está encontrado o sucessor de Ruben Amorim. A anti(...)

Em 2022, Michael Carrick abraçou o primeiro grande desafio como treinador principal, no Middlesbrough.

Na temporada de estreia, levou o clube aos play-offs do Championship, ficando à porta da subida. As épocas seguintes foram mais irregulares, terminando fora dos lugares de promoção, o que acabou por ditar a sua saída no verão passado.

Apesar disso, o trabalho desenvolvido reforçou a ideia de um treinador metódico, focado na organização e na construção a partir de trás, princípios muito próximos da sua identidade enquanto jogador.

Será ele "o tal"?

Desde a saída de Sir Alex Ferguson, em 2013, o Manchester United vive num ciclo de instabilidade. David Moyes, Louis van Gaal, José Mourinho, Ole Gunnar Solskjaer, Ralf Rangnick (interino), Erik ten Hag e, mais recentemente, Ruben Amorim tentaram devolver o clube ao topo, sem sucesso duradouro.

Carrick surge agora como ponte entre o passado e o presente: alguém que conhece o clube por dentro, viveu os tempos de glória e compreende a exigência de Old Trafford, um perfil próximo do que muitos comentadores e lendas do United pediam para o futuro do clube.

Mais do que revoluções, espera-se estabilidade, clareza tática e gestão emocional de um plantel pressionado.

A aposta deverá passar por um sistema com quatro defesas, uma dos temas mais quentes da passagem de Amorim pelo clube, e uma abordagem pragmática, características que sempre definiram Carrick.

O primeiro teste não podia ser mais exigente: o dérbi frente ao Manchester City. Um jogo que pode marcar o tom de um interregno curto, mas decisivo, numa época ainda aberta na luta pelas competições europeias.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 18h13
  • 13 jan, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

As sondagens mentem? Às vezes, pecam

As sondagens mentem? Às vezes, pecam

Petróleo venezuelano? "Impacto não será muito grande nem imediato"

Petróleo venezuelano? "Impacto não será muito grande n(...)

O que pedem os venezuelanos em Caracas

O que pedem os venezuelanos em Caracas

Maduro chega a tribunal de Nova Iorque para ser ouvido

Maduro chega a tribunal de Nova Iorque para ser ouvido