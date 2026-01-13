Um regresso com significado: Michael Carrick e a herança de Old Trafford

Discreto em campo, ponderado fora dele e profundamente identificado com o ADN do clube, Michael Carrick é o nome escolhido pela direção do Manchester United para liderar a equipa até ao final da temporada.

Aos 44 anos, o inglês regressa a Old Trafford numa função que já conhece, depois de uma carreira marcada pela estabilidade, pela leitura de jogo e pela convivência com alguns dos maiores treinadores da era moderna.

Michael Carrick construiu uma carreira de alto nível como médio-defensivo, destacando-se mais pela inteligência do que pelo espetáculo. Chegou ao Manchester United em 2006, proveniente do Tottenham, por pedido direto de Sir Alex Ferguson, uma decisão que acabaria por marcar uma era.

Durante 12 temporadas em Old Trafford, Carrick somou 464 jogos, conquistou cinco Premier Leagues, uma Liga dos Campeões, uma Liga Europa, uma FA Cup e três Taças da Liga, afirmando-se como peça-chave no equilíbrio das equipas mais dominantes do United.

Assim que terminou a carreira de jogador, em 2018, Carrick integrou de imediato a equipa técnica do Manchester United. Trabalhou com José Mourinho, manteve-se com Ole Gunnar Solskjaer e esteve presente no banco em 168 jogos como treinador da equipa principal, tornando-se uma figura de confiança no balneário.

Em 2021, após a saída de Solskjaer, assumiu pela primeira vez o cargo de treinador interino. Foram apenas três jogos, mas sem derrotas: vitórias frente a Villarreal e Arsenal e um empate em Stamford Bridge, diante do Chelsea. Saiu com a chegada de Ralf Rangnick, deixando uma imagem positiva.