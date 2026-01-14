Ouvir
Futebol Internacional

Depois de um Cruijff, agora é o filho de Ibrahimovic que chega ao Ajax para escrever a sua história

14 jan, 2026 - 12:40

Maximilian Ibrahimovic, filho de Zlatan, é reforço do Ajax por empréstimo do AC Milan. Aos 19 anos, o jovem avançado chega a Amesterdão com opção de compra e um objetivo claro: crescer no clube onde o pai começou a construir o seu nome no futebol europeu.

O Ajax oficializou esta quarta-feira a contratação de Maximilian Ibrahimovic, avançado de 19 anos, proveniente do AC Milan. O negócio é feito por empréstimo até ao final da temporada, com opção de compra, e prevê que o jogador atue maioritariamente nos sub-23, com presença regular na equipa principal.

O apelido é pesado, mas Maximilian não foge ao desafio. “Sou uma pessoa e um jogador independente e quero escrever a minha própria história”, afirmou o jovem atacante na apresentação. Entusiasmado com o novo capítulo, acrescentou sentir-se “bem” e motivado com a oportunidade de evoluir no futebol neerlandês.

O diretor de futebol do Ajax, Marijn Beuker, destacou as qualidades do reforço e deixou clara a estratégia do clube. “É um avançado talentoso, com bom posicionamento dentro e à volta da área, forte instinto para finalizar e uma grande mentalidade vencedora”, disse o dirigente.

Beuker explicou ainda que Maximilian irá alternar entre a equipa de sub-23 e a principal “para se habituar ao nível mais alto e à intensidade” do Ajax, com vista a uma integração futura no plantel A, que agora é influenciado por Jordi Cruijff, filho de Johan que vai regressar ao clube como diretor técnico.

Formado no AC Milan, clube ao qual chegou em 2022, Maximilian representava o Milan Futuro, equipa sub-23 que compete na Serie D italiana. Esta temporada soma 16 jogos, com cinco golos e várias assistências, números que despertaram a atenção do histórico clube de Amesterdão.

A mudança tem também um forte simbolismo. Zlatan Ibrahimovic chegou ao Ajax em 2001, proveniente do Malmö, e foi em Amesterdão que se afirmou no futebol internacional, conquistando dois campeonatos neerlandeses e lançando as bases de uma carreira que o levaria, mais tarde, a brilhar precisamente no AC Milan, seguindo as pisadas de Marco van Basten, lenda de ambos os clubes.

Mais de duas décadas depois, é o filho quem segue o mesmo caminho, agora com a camisola do Ajax e a promessa de talento. “Adoro a filosofia do Ajax, o estilo ofensivo. Combina comigo”, sublinhou Maximilian, nas redes sociais do clube, deixando claro que o passado inspira, mas não define o seu futuro.

