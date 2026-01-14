Depois de um Cruijff, agora é o filho de Ibrahimovic que chega ao Ajax para escrever a sua história

O Ajax oficializou esta quarta-feira a contratação de Maximilian Ibrahimovic, avançado de 19 anos, proveniente do AC Milan. O negócio é feito por empréstimo até ao final da temporada, com opção de compra, e prevê que o jogador atue maioritariamente nos sub-23, com presença regular na equipa principal. O apelido é pesado, mas Maximilian não foge ao desafio. “Sou uma pessoa e um jogador independente e quero escrever a minha própria história”, afirmou o jovem atacante na apresentação. Entusiasmado com o novo capítulo, acrescentou sentir-se “bem” e motivado com a oportunidade de evoluir no futebol neerlandês. Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui O diretor de futebol do Ajax, Marijn Beuker, destacou as qualidades do reforço e deixou clara a estratégia do clube. “É um avançado talentoso, com bom posicionamento dentro e à volta da área, forte instinto para finalizar e uma grande mentalidade vencedora”, disse o dirigente.

Beuker explicou ainda que Maximilian irá alternar entre a equipa de sub-23 e a principal “para se habituar ao nível mais alto e à intensidade” do Ajax, com vista a uma integração futura no plantel A, que agora é influenciado por Jordi Cruijff, filho de Johan que vai regressar ao clube como diretor técnico. Formado no AC Milan, clube ao qual chegou em 2022, Maximilian representava o Milan Futuro, equipa sub-23 que compete na Serie D italiana. Esta temporada soma 16 jogos, com cinco golos e várias assistências, números que despertaram a atenção do histórico clube de Amesterdão.