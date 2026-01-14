Senegal derrota Egito e é finalista da CAN

O Senegal tornou-se o primeiro finalista da Taça das Nações Africanas de 2025 (CAN), após bater o Egito por 1-0, em Tanger, Marrocos.

Horas antes de a seleção anfitriã e a Nigéria discutirem a outra vaga no jogo decisivo, marcado para domingo, em Rabat, o avançado Sadio Mané voltou a ser o herói nacional do Senegal, marcando o único tento da partida, aos 78 minutos.

A terceira presença senegalesa numa final da principal competição africana de seleções foi garantida num lance de insistência ofensiva em que a bola acabou em Sadio Mané, com o avançado do Al Nassr a rematar de fora da área, com a bola a passar junto a dois contrários e a impedir a reação do guarda-redes.

Numa meia-final de qualidade sofrível, o Senegal foi a única equipa a procurar o golo, mas sem criar muito perigo ante um Egito demasiado defensivo, que até à altura não tinha feito qualquer remate.

Os faraós, recordistas de vitórias na CAN, com sete títulos, em 10 finais, ainda tentaram mudar a sorte do jogo, mas desorganizados e sem discernimento, acabando por nem sequer sobressaltar a defesa adversária.

O Senegal procura o segundo triunfo na competição, depois do êxito em 2021 - foi vice em 2002 e 2019 -, enquanto o Egito continua sem alcançar um título que lhe escapa desde 2010, quando o conquistou em Angola.

Na outra meia-final, o anfitrião Marrocos tem no currículo o triunfo no distante 1977, já a Nigéria conta três títulos, em 1980, 1994 e 2013, partilhando ainda com o Gana o recorde de cinco finais perdidas.