Garrinsha meteu um golaço ao Flamengo. Sim, estamos em 2026

Ainda assim, um golo é um golo. Correcção: um golaço é um golaço. Depois de fazer uma bela assistência para Patryck, Garrinsha, destro pela esquerda, meteu uma bola no ângulo distante da baliza de Léo Nannetti. Abriu os braços, quem sabe incrédulo, quem sabe agradecendo o nome que o pai lhe deu, e ficou de joelhos apontando para o céu.

O filho, claro, foi jogador porque tinha de ser jogador. E agora, em Moça Bonita, Rio de Janeiro, o rapaz do Haiti com a camisola 7 do Bangu foi o herói da primeira jornada do Carioca contra o Flamengo, composto apenas por jovens e sem Filipe Luís no banco.

O haitiano Joseph Garry foi futebolista e tinha em Garrincha o ídolo. Quando teve um filho atribuiu-lhe a honra de perpetuar no bilhete de identidade o nome do lendário e temível driblador do Botafogo, parceiro perfeito de Pelé e Didi.

O futebol brasileiro suspirou por este momento: voltar a dizer Garrincha sem as palavras saírem da boca a preto e branco. Garrincha, Garrincha, Garrincha. Ou melhor, Garrinsha, Garrinsha, Garrinsha.

“Eu não gosto muito de comparar, porque a gente sabe como foi a história dele”, desabafou Garrinsha sobre Garrincha, aos jornalistas após a estreia pelo Bangu, emprestado pelo Pérolas Negras. “Mas posso dizer que eu tive sorte, a sorte dele. Foi uma noite gratificante mesmo, pelo golo e pela assistência. Eu não tinha como estrear melhor do que isso, graças a Deus. O mais importante é ter conseguido a vitória. Foi muito gratificante para mim.”

O haitiano está no Brasil desde 2019 e tem jogado em vários clubes. A família está nos Estados Unidos, pois o Haiti vive um drama social, inflamado por uma crise política e pela incerteza quanto a segurança (um presidente foi assassinado). Quando acabou o jogo, o menino com nome de lenda bicampeã do mundo só queria falar com o pai.

“Ele estava acompanhando o jogo. Sei que eles estão muito felizes, torcendo muito por mim. A saudade é muito grande, mas não tem outro jeito, temos que nos sacrificar mesmo. Se Deus quiser, logo logo vamos estar juntos.”

Segundo o “O Globo”, Garrinsha Estinphile não vê a família há seis anos. Nasceu em Cabaret, no Haiti, há 24 anos. Em 2010 sobreviveu ao trágico terremoto que matou mais de três mil pessoas. Perdeu amigos e familiares. Garrinsha tinha apenas oito anos e, honrando o apelido, fintou a morte.