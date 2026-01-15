Real Madrid continua viciado em angustia e foi eliminado da Copa por um aflito da 2.ª divisão

15 jan, 2026 - 12:50 • Redação
O início de Álvaro Arbeloa como treinador do Real Madrid foi tudo menos tranquilo. Na primeira partida após a saída de Xabi Alonso, os merengues foram afastados da Taça do Rei ao perderem por 3-2 no terreno do Albacete, 17.º classificado da segunda divisão, num desfecho dramático decidido já no tempo de compensação.
A expectativa em torno da estreia de Arbeloa era elevada, apesar de o antigo internacional espanhol ter orientado apenas um treino antes do encontro. O novo técnico optou por uma gestão profunda do plantel, deixando de fora várias figuras habituais, como Courtois, Rüdiger, Tchouaméni, Bellingham ou Rodrygo, e apostando em jovens que conhecia bem da equipa B, decisão que acabaria por marcar o rumo da noite.
O Real Madrid assumiu o controlo do jogo desde o apito inicial, com muita posse de bola, mas revelou dificuldades em transformar o domínio em oportunidades claras. Do outro lado, o Albacete apresentou-se organizado, paciente e eficaz a explorar os erros do adversário. A estratégia deu frutos aos 42 minutos, quando Javi Villar abriu o marcador de cabeça, na sequência de um canto.
A reação madrilena surgiu ainda antes do intervalo. Já nos descontos da primeira parte, Franco Mastantuono redimiu-se de um erro defensivo e fez o empate, dando a sensação de que o favoritismo poderia acabar por se impor na segunda metade.
Nada disso aconteceu. O Albacete manteve a disciplina tática e ganhou confiança com o passar dos minutos. Aos 82’, Jefté Betancor voltou a colocar os anfitriões na frente, aproveitando um mau alívio da defesa do Real. Já em desespero, os merengues chegaram ao 2-2 aos 90+1, com Gonzalo García a marcar de cabeça após um canto, fazendo prever o prolongamento.
Mas a noite estava reservada para um final ainda mais cruel (para os forasteiros, claro). Com o Real Madrid totalmente projetado no ataque, Jefté voltou a aparecer aos 90+4, bisando e selando uma vitória histórica do Albacete, a primeira de sempre frente ao clube da capital.
A eliminação agrava um momento já delicado para o Real Madrid, que dias antes perdera a final da Supertaça de Espanha frente ao Barcelona. A imprensa espanhola fala em “vergonha” e “tragédia”, enquanto Arbeloa assumiu publicamente a responsabilidade pelo desaire.
Menos de 24 horas depois do jogo, surgiram já notícias de que a direção liderada por Florentino Pérez estará a ponderar um sucessor para a próxima época, com o nome de Jürgen Klopp a ser apontado pela Sky Sports como uma possibilidade real.
Para já, fica uma estreia para esquecer de Álvaro Arbeloa e uma noite que entra para a lista negra das surpresas mais marcantes da história recente da Taça do Rei.