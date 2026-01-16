Ouvir
Sergio Ramos já disse aos acionistas do Sevilha que quer comprar o clube

16 jan, 2026 - 16:14 • Lusa

O futebolista, bem como a sua família e alguns sócios, estaria disponível para pagar mais de 400 milhões de euros pela aquisição.

O futebolista espanhol Sergio Ramos reiterou a sua intenção de comprar o Sevilha, numa reunião com alguns acionistas do clube da Liga espanhola, informaram fontes próximas esta sexta-feira, citadas pela agência EFE.

O defesa, de 39 anos, que está sem clube desde que deixou os mexicanos do Monterrey, foi formado no Sevilha e entrou na luta pela compra do clube andaluz no final de 2025, quando os principais acionistas estariam a negociar com um fundo norte-americano.

Sergio Ramos, bem como a sua família e alguns sócios, estaria disponível para pagar mais de 400 milhões de euros pela aquisição, embora houvesse um pré-acordo com os norte-americanos, que impedia que os acionistas procedessem à venda enquanto houvesse interesse do fundo, que acabaria por desistir no início de 2026.

De acordo com a imprensa espanhola, as famílias proprietárias do Sevilha teriam o desejo de vender o clube a um investidor estrangeiro, tendo já rejeitado uma proposta dos empresários sevilhanos Antonio Lappí e Fede Quintero e estando a negociar com outro fundo norte-americano.

Na reunião com os acionistas, Sergio Ramos terá conseguido a garantia de que a sua proposta será estudada, caso o fundo norte-americano não chegue a acordo para aquisição do clube

Nascido em Camas, em Sevilha, Sergio Ramos fez a sua formação no Sevilha, estreando-se na equipa principal em 2004, com 17 anos, um ano antes de se transferir para o Real Madrid, o qual representou durante 16 anos. Posteriormente, jogou duas épocas no Paris Saint-Germain, antes de voltar à Andaluzia, para jogar uma temporada no Sevilha, em 2023/24.

