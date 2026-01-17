Juventus perde antes de receber Benfica

O Cagliari venceu, por 1-0, a Juventus, que na quarta-feira recebe o Benfica para a Liga dos Campeões, em jogo da 21.ª jornada da liga italiana de futebol.

Com Francisco Conceição a ser lançado pelo treinador Luciano Spalleti aos 80 minutos e João Mário a não sair do banco, a Juventus sofreu na deslocação a Cagliari a primeira derrota após um ciclo de cinco vitórias e um empate no cálcio.

Por sua vez o Cagliari, com José Pedro a titular, regressou aos triunfos frente à Juventus, após duas derrotas e um empate para o campeonato, tendo o único golo do encontro sido apontado por Luca Massitelli, aos 65 minutos.

A Juventus segue na quarta posição, com 39 pontos, ainda dentro dos quatro lugares que dão acesso à Liga dos Campeões, mas ao alcance da Roma, quinta, também com 39, com menos um jogo. O Cagliari segue na 13.ª posição, com 22 pontos.

O Inter Milão venceu a Udinese, por 1-0, com um golo solitário do argentino Lautaro Martínez, e reforçou a liderança isolada, com 49 pontos, com seis de vantagem, embora à condição, para o AC Milan, que domingo recebe o Lecce.