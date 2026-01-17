Ouvir
Inglaterra

Manchester United vence dérbi sem Amorim

17 jan, 2026 - 16:59

Equipa chega a lugar Champions na estreia de Carrick.

O Manchester United, na estreia do treinador Michael Carrick, derrotou o vizinho Manchester City, por 2-0, em partida da jornada 22 da Premier League.

Os golos dos “red devils” foram marcados por Mbeumo e Dorgu.

O triunfo poderia ter sido mais expressivo, mas o golo apontado por Bruno Fernandes foi anulado, os ferros também ajudaram e Donnarumma fez um punhado de grandes defesas.

O United, que vinha de três empates, subiu ao quarto lugar do campeonato.

Dois portugueses foram capitães: Bruno Fernandes (United) e Bernardo Silva (City). Diogo Dalot também foi titular. Ruben Dias está lesionado e Matheus Nunes não foi chamado.

De recordar que Ruben Amorim foi recentemente demitido pelo Manchester United com a equipa no sexto posto.

