Nigéria fica com terceiro lugar da CAN

17 jan, 2026 - 18:44
A Nigéria derrotou o Egito, nas grandes penalidades, e conquista o terceiro lugar da Taça das Nações Africanas (CAN).
Ainda houve um golo anulado, a Akor Adams, numa partida em que os nigerianos fizeram várias poupanças no onze.
As duas equipas empataram 0-0 nos 90 minutos e a decisão passou diretamente para as grandes penalidades.
Já do lado egípcio, Salah jogou mas foi um dos que falhou uma das grandes penalidades decisivas. Marmoush, do City, também falhou.
A final da CAN disputa-se este domingo, a partir das 19h00, entre Marrocos e Senegal.