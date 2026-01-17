Ouvir
  • 16 jan, 2026
Taça das Nações Africanas

Nigéria fica com terceiro lugar da CAN

17 jan, 2026 - 18:44

Decisão só surgiu após grandes penalidades e Salah foi um dos que falhou.

A Nigéria derrotou o Egito, nas grandes penalidades, e conquista o terceiro lugar da Taça das Nações Africanas (CAN).

Ainda houve um golo anulado, a Akor Adams, numa partida em que os nigerianos fizeram várias poupanças no onze.

As duas equipas empataram 0-0 nos 90 minutos e a decisão passou diretamente para as grandes penalidades.

Já do lado egípcio, Salah jogou mas foi um dos que falhou uma das grandes penalidades decisivas. Marmoush, do City, também falhou.

A final da CAN disputa-se este domingo, a partir das 19h00, entre Marrocos e Senegal.

