PSG vence antes de visitar Alvalade para a Champions

Quatro dias antes de visitarem os bicampeões portugueses para a sétima e penúltima ronda da fase de liga da principal prova europeia de clubes, os campeões europeus e intercontinentais alcançaram a quarta vitória seguida no campeonato, com golos de Ousmane Dembélé, aos 13 e 64 minutos, e do suplente Bradley Barcola, aos 90+3.

O detentor da Bola de Ouro e do prémio The Best da FIFA não bisava há quatro meses e meio e chegou às seis contribuições para golo nos últimos cinco jogos, sendo que, na jogada do 2-0, fez um chapéu sobre o guarda-redes turco Berke Özer, apesar de estar rodeado por diversos adversários.

Os internacionais portugueses Nuno Mendes e Vitinha, autor da assistência no primeiro golo de Ousmane Dembélé, foram totalistas pelo Paris Saint-Germain, com o compatriota Gonçalo Ramos a entrar ao minuto 76.

De fora das opções parisienses ficou o também luso João Neves, que tinha treinado com limitações na quinta-feira, devido a um desconforto muscular.

O Lille teve Tiago Santos de início e Félix Correia como suplente utilizado já nos descontos, face às ausências de Rafael Fernandes e André Gomes.

Numa semana em que foi afastado pelo rival citadino Paris FC nos 16 avos de final da Taça de França, o Paris Saint-Germain igualou a melhor série de triunfos para a Ligue 1 e subiu à liderança, com 42 pontos, dois acima do Lens, anfitrião no sábado do Auxerre, 17.º e penúltimo classificado.

Eliminado da Taça pelo Lyon, do treinador português Paulo Fonseca, o Lille perdeu pela segunda jornada consecutiva e é quarto classificado, com os mesmos 32 pontos do Marselha, terceiro, que visitará o Angers no sábado.