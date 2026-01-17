Ouvir
  • Bola Branca 18h16
  • 16 jan, 2026
Em Destaque
A+ / A-

França

PSG vence antes de visitar Alvalade para a Champions

17 jan, 2026 - 00:16 • Lusa

Dembélé brilhou com dois dos três golos do encontro.

A+ / A-

Quatro dias antes de visitarem os bicampeões portugueses para a sétima e penúltima ronda da fase de liga da principal prova europeia de clubes, os campeões europeus e intercontinentais alcançaram a quarta vitória seguida no campeonato, com golos de Ousmane Dembélé, aos 13 e 64 minutos, e do suplente Bradley Barcola, aos 90+3.

O detentor da Bola de Ouro e do prémio The Best da FIFA não bisava há quatro meses e meio e chegou às seis contribuições para golo nos últimos cinco jogos, sendo que, na jogada do 2-0, fez um chapéu sobre o guarda-redes turco Berke Özer, apesar de estar rodeado por diversos adversários.

Os internacionais portugueses Nuno Mendes e Vitinha, autor da assistência no primeiro golo de Ousmane Dembélé, foram totalistas pelo Paris Saint-Germain, com o compatriota Gonçalo Ramos a entrar ao minuto 76.

De fora das opções parisienses ficou o também luso João Neves, que tinha treinado com limitações na quinta-feira, devido a um desconforto muscular.

O Lille teve Tiago Santos de início e Félix Correia como suplente utilizado já nos descontos, face às ausências de Rafael Fernandes e André Gomes.

Numa semana em que foi afastado pelo rival citadino Paris FC nos 16 avos de final da Taça de França, o Paris Saint-Germain igualou a melhor série de triunfos para a Ligue 1 e subiu à liderança, com 42 pontos, dois acima do Lens, anfitrião no sábado do Auxerre, 17.º e penúltimo classificado.

Eliminado da Taça pelo Lyon, do treinador português Paulo Fonseca, o Lille perdeu pela segunda jornada consecutiva e é quarto classificado, com os mesmos 32 pontos do Marselha, terceiro, que visitará o Angers no sábado.

Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 18h16
  • 16 jan, 2026
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

"No Villarreal, vejo Riquelme, Forlán, Sorín... E eu 'estou no sítio certo'"

"No Villarreal, vejo Riquelme, Forlán, Sorín... E eu '(...)

Vai poder ganhar dinheiro a reciclar?

Vai poder ganhar dinheiro a reciclar?

“Vale mais ganhar 800 euros aqui do que 2.000 em Lisboa”

“Vale mais ganhar 800 euros aqui do que 2.000 em Lisbo(...)

Metro do Porto promete acabar obras até ao São João

Metro do Porto promete acabar obras até ao São João