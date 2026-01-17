Real Madrid regressa às vitórias às custas de Luís Castro

O avançado francês Kylian Mbappé regressou com um golo à titularidade no Real Madrid, que venceu por 2-0 na receção ao aflito Levante, treinado pelo português Luís Castro, na 20.ª jornada da Liga espanhola de futebol.

Mbappé inaugurou o marcador aos 58 minutos, na marcação de uma grande penalidade, e o defesa Raúl Asencio aumentou a vantagem aos 65, no primeiro jogo no campeonato de Álvaro Arbeloa como técnico dos ‘merengues’, que colocaram a pressão possível sobre o rival FC Barcelona.

O Real Madrid ficou a apenas um ponto de distância dos catalães, que podem voltar a distanciar-se no comando de La Liga quando visitarem a Real Sociedad, no domingo, enquanto o Levante continua mergulhado na penúltima posição, a quatro pontos da zona de manutenção.

Quase um mês após ter sido titular pela última vez, devido a lesão, Mbappé voltou a alinhar de início no ataque do Real Madrid, ainda que tenha jogado os últimos minutos do jogo de domingo com o FC Barcelona, da final da Supertaça espanhola, que os catalães venceram por 3-2.

A influência do francês não se fez sentir durante a primeira parte e foi preciso esperar pela entrada em campo do turco Arda Güler, após o intervalo, para que os anfitriões justificassem o golo inaugural, marcado aos 58 minutos por Mbappé, através de uma grande penalidade que o próprio conquistou.

O Real Madrid resolveu a questão do vencedor do encontro em menos de 10 minutos, uma vez que Asencio marcou o segundo golo aos 65, na sequência de um canto marcado por Güler, e soube gerir a vantagem sem sobressaltos, mas também sem momentos de grande brilhantismo, até ao fim da partida.

Depois de um primeiro jogo desastroso de Arbeloa no comando técnico do Real Madrid, em que foi eliminado da Taça do Rei de Espanha pelo Albacete, ao perder por 3-2 com a equipa da segunda divisão, o substituto de Xabi Alonso assegurou o mais importante: a estreia vitoriosa na Liga espanhola.