Anthony Taylor é o árbitro do Sporting - PSG

O árbitro inglês Anthony Taylor vai dirigir o jogo de terça-feira entre o Sporting e o PSG, detentor da Liga dos Campeões, da sétima e penúltima jornada da fase de liga, informou a UEFA.

Anthony Taylor, de 47 anos, terá como assistentes os compatriotas Gary Beswick e Adam Nunn, cabendo ao australiano Jarred Gillett desempenhar a função de videoárbitro (VAR) no encontro que opõe o bicampeão português ao tetracampeão francês, no Estádio Alvalade, com início às 20h00.

O árbitro inglês, internacional desde 2013, já dirigiu dois jogos do Sporting, o último na época passada, no estádio do Club Brugge, também para a ‘Champions’, que os ‘leões’ perderam por 2-1. Antes, arbitrou a receção ao Basaksehir, da Liga Europa de 2019/20, no qual a equipa lisboeta se impôs por 3-1.



O Sporting ocupa o 14.º lugar da fase de liga, em zona do play-off de acesso aos oitavos de final, enquanto o PSG, campeão em título e no qual alinham os internacionais portugueses Nuno Mendes, João Neves, Vitinha e Gonçalo Ramos, é terceiro classificado, posição que proporciona o apuramento direto para os ‘oitavos’.