Ouvir
  • Bola Branca 18h15
  • 21 jan, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Manchester City cai na Noruega. Confira todos os resultados da noite de Liga dos Campeões

20 jan, 2026 - 22:14 • Inês Braga Sampaio com Lusa

Equipa de Pep Guardiola foi derrotada, por 3-1, pelo estreante Bodo/Glimt, que nunca vencera na Champions.

A+ / A-

O Bodo/Glimt estreou-se esta terça-feira a vencer na fase principal da Liga dos Campeões, ao surpreender o Manchester City, por 3-1, para continuar na luta pelo acesso às eliminatórias, das quais ficou afastado o também debutante Kairat Almaty.

No relvado sintético do Estádio Aspmyra, sob temperaturas negativas e elevada humidade, em embate da sétima ronda da fase de liga, o dinamarquês Kasper Hogh (22 e 24 minutos) e Jens Petter Hauge (58) deram o triunfo caseiro aos noruegueses, que nunca tinham derrotado adversários ingleses nas provas europeias.

O Bodo/Glimt não competia oficialmente desde 10 de dezembro de 2025 e vinha de três empates e três derrotas para a Liga dos Campeões, tendo imposto a segunda derrota seguida ao Manchester City, cujo único golo foi rubricado pelo francês Rayan Cherki (60 minutos), instantes antes da expulsão do capitão espanhol Rodri (62).

Os internacionais portugueses Matheus Nunes e Rúben Dias, ambos por lesão, e Bernardo Silva, suspenso, desfalcaram os ingleses, que já tinham garantido uma vaga nas eliminatórias antes da sétima e penúltima jornada da fase de liga e procuram a entrada direta nos oitavos de final, reservada aos oito primeiros.

O Manchester City termina a sétima jornada da fase regular em sétimo, com 13 pontos, os mesmos de PSG, Sporting e Atalanta. Os italianos ainda não jogaram.

O Bodo/Glimt subiu à condição ao 27.º lugar, com seis pontos, os mesmos do Nápoles, 23.º.

Todos os resultados

Kairat Almaty 1-4 Club Brugge

Bodo/Glimt 3-1 Manchester City

Villarreal 1-2 Ajax

Tottenham 2-0 Borussia Dortmund

Olympiacos 2-0 Bayer Leverkusen

Sporting 2-1 PSG

Inter de Milão 1-3 Arsenal

Real Madrid 6-1 Mónaco

Copenhaga 1-1 Nápoles

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 18h15
  • 21 jan, 2026
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

O filme da noite que derrotou as primeiras apostas

O filme da noite que derrotou as primeiras apostas

Sagrada Família a um passo de concluir Torre de Jesus

Sagrada Família a um passo de concluir Torre de Jesus

"No Villarreal, vejo Riquelme, Forlán, Sorín... E eu 'estou no sítio certo'"

"No Villarreal, vejo Riquelme, Forlán, Sorín... E eu '(...)

Vai poder ganhar dinheiro a reciclar?

Vai poder ganhar dinheiro a reciclar?