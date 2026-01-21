Barcelona assusta-se, Liverpool ganha fora

21 jan, 2026 - 23:24
Resultados
Galatasaray 1-1 Atlético Madrid
Qarabag 3-2 Eintracht Frankfurt
Atlanta 2-3 Athletic Bilbao
Bayern Munique 2-0 Union Saint Gilloise
Chelsea 1-0 Pafos
Juventus 2-0 Benfica
Marselha 0-3 Liverpool
Newcastle 3-0 PSV
Slavia Praga 2-4 Barcelona
Classificação
Arsenal 21 p
Bayern 18
Real Madrid 15
Liverpool 15
Tottenham 14
PSG 13
Newcastle 13
Chelsea 13
Barcelona 13
Sporting 13
Manchester City 13
Atlético Madrid 13
Atlanta 13
Inter 12
Juventus 12
Borussia Dortmund 11
Galatasaray 10
Qarabag 10
Marselha 9
Bayer Leverkusen 9
Mónaco 9
PSV 8
Athletic Bilbao 8
Olympiacos 8
Nápoles 8
Copenhaga 8
Club Brugge 7
Bodo Glimt 6
Benfica 6
Pafos 6
Union St Gilloise 6
Ajax 6
Eintracht 4
Slavia Praga 3
Villarreal 1
Kairat 1