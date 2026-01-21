Ouvir
Liga dos Campeões

Barcelona assusta-se, Liverpool ganha fora

21 jan, 2026 - 23:24

Veja todos os resultados da noite na Champions e espreite a classificação.

Resultados

Galatasaray 1-1 Atlético Madrid

Qarabag 3-2 Eintracht Frankfurt

Atlanta 2-3 Athletic Bilbao

Bayern Munique 2-0 Union Saint Gilloise

Chelsea 1-0 Pafos

Juventus 2-0 Benfica

Marselha 0-3 Liverpool

Newcastle 3-0 PSV

Slavia Praga 2-4 Barcelona

Classificação

Arsenal 21 p

Bayern 18

Real Madrid 15

Liverpool 15

Tottenham 14

PSG 13

Newcastle 13

Chelsea 13

Barcelona 13

Sporting 13

Manchester City 13

Atlético Madrid 13

Atlanta 13

Inter 12

Juventus 12

Borussia Dortmund 11

Galatasaray 10

Qarabag 10

Marselha 9

Bayer Leverkusen 9

Mónaco 9

PSV 8

Athletic Bilbao 8

Olympiacos 8

Nápoles 8

Copenhaga 8

Club Brugge 7

Bodo Glimt 6

Benfica 6

Pafos 6

Union St Gilloise 6

Ajax 6

Eintracht 4

Slavia Praga 3

Villarreal 1

Kairat 1

