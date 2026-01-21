Palmeiras goleado por equipa da segunda divisão

O Palmeiras perdeu 4-0 e sofreu a maior derrota da era Abel Ferreira. Em causa uma partida contra o Novorizontino, na quarta jornada do Campeonato Paulista.

O técnico luso chamou vários jovens da formação ao onze e acabou goleado.

Em destaque na partida esteve Robson Fernandes, que fez um “hat trick” para a equipa do segundo escalão do futebol brasileiro. O outro golo foi de Hélio Borges.

No final da partida, Abel Ferreira reagiu: “"Não posso mentir que é um golpe duro, mas vou falar com toda a sinceridade que quando somos uma equipa competitiva podemos ganhar a qualquer equipa do mundo. Quando não somos, podemos perder para qualquer equipa do mundo. Foi isso que aconteceu hoje.

Esta foi a primeira derrota do Palmeiras no Paulistão depois de três vitórias (1-0) contra Portuguesa, Santos e Mirassol.