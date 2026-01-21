Ouvir
  • Bola Branca 18h15
  • 21 jan, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Liga dos Campeões

Plantel do Manchester City reembolsa adeptos que assistiram à derrota na Noruega

21 jan, 2026 - 16:24

Iniciativa partiu dos capitães e incluiu todos o plantel, que amealhou quase 11 mil euros para reembolsar o preço do bilhete aos 374 adeptos que foram até Bodo.

A+ / A-

O plantel do Manchester City decidiu reembolsar os adeptos que viajaram até ao norte da Noruega para assistir à derrota, por 3-1, no terreno do Bodo/Glimt, para a Liga dos Campeões.

A iniciativa partiu dos capitães de equipa, Bernado Silva, Ruben Dias, Haaland e Rodri, que afirmaram, num comunicado citado pelo "Manchester Evening News", que seria "o mínimo que poderiam fazer" pelos adeptos para compensar uma noite desinspirada da equipa de Pep Guardiola.

A equipa amealhou um total de 9,357 libras, perto de 11 mil euros, o que serviu para cobrir o preço do ingresso a todos os 374 adeptos do City que estiveram na Noruega.

"Os nossos adeptos significam tudo para nós, sabemos os sacrifícios que fazem para viajarem o mundo connosco e não tomamos isso por garantido. Cobrir o preço do bilhetes é o mínimo que podemos fazer. Estamos prontos para atacar o jogo de sábado e depois, na próxima quarta, com o Galatasaray", lê-se na nota dos capitães.

Em resposta, o representante do grupo oficial de adeptos reconhece que "não foi fácil chegar a Bodo e as temperaturas negativas tornaram o dia ainda mais desafiante para os adeptos", agradecendo ao jogadores pelo reembolso.

"Este gesto é mais um símbolo da grande relação que existe entre adeptos e jogadores", disse Kevin Parker.

A derrota deixa o Manchester City em risco de não se apurar diretamente para os oitavos de final. Os "citizens" podem cair esta noite para fora do "top-8" e ficar dependentes de terceiros na última jornada. O City recebe o Galatasaray no Etihad, às 20h00.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 18h15
  • 21 jan, 2026
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

O filme da noite que derrotou as primeiras apostas

O filme da noite que derrotou as primeiras apostas

Sagrada Família a um passo de concluir Torre de Jesus

Sagrada Família a um passo de concluir Torre de Jesus

"No Villarreal, vejo Riquelme, Forlán, Sorín... E eu 'estou no sítio certo'"

"No Villarreal, vejo Riquelme, Forlán, Sorín... E eu '(...)

Vai poder ganhar dinheiro a reciclar?

Vai poder ganhar dinheiro a reciclar?