Plantel do Manchester City reembolsa adeptos que assistiram à derrota na Noruega

O plantel do Manchester City decidiu reembolsar os adeptos que viajaram até ao norte da Noruega para assistir à derrota, por 3-1, no terreno do Bodo/Glimt, para a Liga dos Campeões.

A iniciativa partiu dos capitães de equipa, Bernado Silva, Ruben Dias, Haaland e Rodri, que afirmaram, num comunicado citado pelo "Manchester Evening News", que seria "o mínimo que poderiam fazer" pelos adeptos para compensar uma noite desinspirada da equipa de Pep Guardiola.

A equipa amealhou um total de 9,357 libras, perto de 11 mil euros, o que serviu para cobrir o preço do ingresso a todos os 374 adeptos do City que estiveram na Noruega.

"Os nossos adeptos significam tudo para nós, sabemos os sacrifícios que fazem para viajarem o mundo connosco e não tomamos isso por garantido. Cobrir o preço do bilhetes é o mínimo que podemos fazer. Estamos prontos para atacar o jogo de sábado e depois, na próxima quarta, com o Galatasaray", lê-se na nota dos capitães.

Em resposta, o representante do grupo oficial de adeptos reconhece que "não foi fácil chegar a Bodo e as temperaturas negativas tornaram o dia ainda mais desafiante para os adeptos", agradecendo ao jogadores pelo reembolso.

"Este gesto é mais um símbolo da grande relação que existe entre adeptos e jogadores", disse Kevin Parker.

A derrota deixa o Manchester City em risco de não se apurar diretamente para os oitavos de final. Os "citizens" podem cair esta noite para fora do "top-8" e ficar dependentes de terceiros na última jornada. O City recebe o Galatasaray no Etihad, às 20h00.