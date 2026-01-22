Autogolo deixa Braga praticamente qualificado diretamente na Liga Europa

O Sp. Braga venceu o Nottingham Forest, por 1-0, e dá passo importante para garantir a qualificação direta na Liga Europa.

Certo, certo é que, pelo menos, o playoff da prova está garantido.

Os arsenalistas tiveram um jogo intenso, sem grandes oportunidades, mas com personalidade.

O único golo da partida foi apontado por Ryan Yates, na própria baliza, depois de arrancada de Ricardo Horta.

Nota ainda para o guarda-redes Hornicek, que defendeu uma grande penalidade e para uma bola no ferro para cada equipa.

Com este triunfo, os guerreiros do Minho estão agora no quinto posto, com 16 pontos.

Falta uma jornada e vai ser contra o Go Ahead Eagles.