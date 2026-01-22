Ouvir
  • Bola Branca 12h45
  • 23 jan, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Autogolo deixa Braga praticamente qualificado diretamente na Liga Europa

22 jan, 2026 - 22:17 • Carlos Calaveiras

Arsenalistas estão no quinto lugar da classificação da Liga Europa e falta uma partida.

A+ / A-

O Sp. Braga venceu o Nottingham Forest, por 1-0, e dá passo importante para garantir a qualificação direta na Liga Europa.

Certo, certo é que, pelo menos, o playoff da prova está garantido.

Os arsenalistas tiveram um jogo intenso, sem grandes oportunidades, mas com personalidade.

O único golo da partida foi apontado por Ryan Yates, na própria baliza, depois de arrancada de Ricardo Horta.

Nota ainda para o guarda-redes Hornicek, que defendeu uma grande penalidade e para uma bola no ferro para cada equipa.

Com este triunfo, os guerreiros do Minho estão agora no quinto posto, com 16 pontos.

Falta uma jornada e vai ser contra o Go Ahead Eagles.

Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 12h45
  • 23 jan, 2026
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

O filme da noite que derrotou as primeiras apostas

O filme da noite que derrotou as primeiras apostas

Sagrada Família a um passo de concluir Torre de Jesus

Sagrada Família a um passo de concluir Torre de Jesus

"No Villarreal, vejo Riquelme, Forlán, Sorín... E eu 'estou no sítio certo'"

"No Villarreal, vejo Riquelme, Forlán, Sorín... E eu '(...)

Vai poder ganhar dinheiro a reciclar?

Vai poder ganhar dinheiro a reciclar?