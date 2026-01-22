Besiktas confirma saída de Rafa para o Benfica

22 jan, 2026 - 18:16
O Besiktas oficializou a transferência de Rafa Silva para o Benfica.
O avançado luso, de 32 anos, está de regresso aos encarnados depois de um ano e meio na Turquia.
Rafa deve assinar um contrato de dois anos e meio com os encarnados. O jogador já tem oito épocas de estádio da Luz no currículo.
O antigo internacional português vai voltar a vestir a camisola 27 de águia ao peito. No entanto, os encarnados ainda não se pronunciaram.
Rafa saiu incompatibilizado com o Besiktas, clube pelo qual não joga desde 2 de novembro.