Mercado de transferências

Besiktas confirma saída de Rafa para o Benfica

22 jan, 2026 - 18:16

Avançado regressa à Luz depois de um ano e meio na Turquia. Benfica ainda nada disse.

O Besiktas oficializou a transferência de Rafa Silva para o Benfica.

O avançado luso, de 32 anos, está de regresso aos encarnados depois de um ano e meio na Turquia.

Rafa deve assinar um contrato de dois anos e meio com os encarnados. O jogador já tem oito épocas de estádio da Luz no currículo.

O antigo internacional português vai voltar a vestir a camisola 27 de águia ao peito. No entanto, os encarnados ainda não se pronunciaram.

Rafa saiu incompatibilizado com o Besiktas, clube pelo qual não joga desde 2 de novembro.

