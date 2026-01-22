Ouvir
Ciao, Benfica. Lucca a caminho do Nottingham Forest

22 jan, 2026 - 17:30

Avançado italiano vai por empréstimo para a Premier League.

A+ / A-

O avançado italiano Lorenzo Lucca, do Nápoles, vai ser cedido ao Nottingham Forest até final da época.

Segundo Fabrizio Romano, jornalista especialista em transferências, o clube inglês vai pagar um milhão de euros pela taxa de empréstimo e depois fica com opção de compra, a rondar os 40 milhões de euros.

Termina assim a possibilidade de o jogador italiano reforçar o Benfica neste mercado de inverno.

Alegadamente, os encarnados procuram um avançado forte no jogo aéreo para reforçar o seu ataque, que tem estado entregue a Pavlidis e Ivanovic.

