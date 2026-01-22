Dyche lamenta “minuto de loucura no jogo”

O treinador do Nottingham Forest, Sean Dyche, estava desapontado com a derrota em Braga para a Liga Europa.

Derrota em Braga

“Estou desapontado, claro, depois de tudo o que fizemos. Não foi um jogo brilhante, a nossa segunda parte foi melhor, e o jogo foi lento também devido ao relvado. Houve um minuto de loucura no jogo e que teve clara influência no jogo. Não fizemos uma exibição satisfatória, mas lamento que este minuto tenha tido um papel tão determinante no jogo e no resultado. Claro que estamos frustrados, eu estou frustrado, mas estamos a trabalhar todos os dias para que esta equipa cresça. Agora é trabalhar para preparar a equipa para o próximo jogo.

Estádio

“O estádio também não transmite aquela energia do jogo a que estamos habituados, faltou barulho à atmosfera. Os adeptos foram fantásticos, mas estavam longe de nós e sentimos falta disso”.

Prioridade

“A Premier League é a nossa prioridade, mas a Liga Europa também tem importância e a verdade é que o jogo foi morno e tivemos um minuto de desconcentração que foi. Devíamos ter saído com a baliza a zeros, tivemos um penálti e, por isso, posso perceber o desânimo dos aptos. Mas, a verdade é que não faço magia e o meu trabalho passa por gerir as emoções e as frustrações. Acho que hoje merecíamos mais sorte, também falhámos um penálti, faltou um instinto matador, mas não me vou lamentar com isso”.

O Sp. Braga vence, por 1-0, em partida da Liga Europa.