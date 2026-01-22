FC Porto e Sp. Braga entram em campo na Liga Europa com apuramento direto no horizonte

O FC Porto, de visita ao Plzen, e o Sporting de Braga, em casa com o Nottingham Forest, tentam na quinta-feira reforçar os lugares de apuramento direto para os oitavos de final da Liga Europa de futebol. As duas equipas portuguesas entram na sétima e penúltima jornada da fase de liga no top-8, os lugares de acesso imediato à fase seguinte, com o Sporting de Braga em sétimo e o FC Porto em oitavo, ambas com os mesmos 13 pontos. O cenário para ambos é favorável, com os 'dragões' a defrontarem nas duas últimas rondas o Plzen (fora) e o Rangers (casa), enquanto os 'arsenalistas' terão pela frente o Nottingham Forest (casa) e o Go Ahead Eagles (fora). Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui

Na deslocação à República Checa, a equipa de Francesco Farioli, com uma campanha na I Liga quase imaculada, é absoluta favorita, diante de um Plzen muito inconstante no seu campeonato (quarto) e que na competição europeia segue em 14.º (duas vitórias e quatro empates). Já o Sporting de Braga, a recuperar da eliminação na Taça da Liga e na Taça de Portugal, tem tido bons resultados na segunda competição da UEFA, mas, na quinta-feira, terá teste duro na 'Pedreira' com os ingleses do Forest. O histórico emblema de Nottingham (11.º na fase de liga) está perto da zona de descida na competitiva liga inglesa, mas, no fim de semana, 'travou' em casa (0-0) o líder Arsenal e, na Liga Europa, foi a única equipa a derrotar o FC Porto (2-0).