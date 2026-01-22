St. Juste troca Sporting pelo Feyenoord

O defesa central Jeremiah St. Juste foi oficializado como reforço do Feyenoord.

O jogador neerlandês rescindiu contrato com o Sporting e assinou contrato por uma época e meia.

St. Juste, que esteve nos últimos meses a treinar com a equipa B dos leões, mostrou-se feliz: "É ótimo estar de volta - sinto-me bem e orgulhoso. Estou de regresso e dá para perceber que o clube não ficou parado e isso também é importante para mim”.

"É uma oportunidade fantástica para provar o meu valor novamente e ajudar o Feyenoord e os seus adeptos. Estou ansioso para entrar em campo e reviver a atmosfera do De Kuip", acrescentou.

Em três anos e meio, St Juste esteve em 80 jogos oficiais de leão ao peito, num período marcado por muitas lesões.