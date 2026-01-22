Ouvir
  • Bola Branca 18h16
  • 22 jan, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Mercado de transferências

St. Juste troca Sporting pelo Feyenoord

22 jan, 2026 - 16:43

Central, de 29 anos, volta a casa depois de três anos e meio de leão ao peito.

A+ / A-

O defesa central Jeremiah St. Juste foi oficializado como reforço do Feyenoord.

O jogador neerlandês rescindiu contrato com o Sporting e assinou contrato por uma época e meia.

St. Juste, que esteve nos últimos meses a treinar com a equipa B dos leões, mostrou-se feliz: "É ótimo estar de volta - sinto-me bem e orgulhoso. Estou de regresso e dá para perceber que o clube não ficou parado e isso também é importante para mim”.

"É uma oportunidade fantástica para provar o meu valor novamente e ajudar o Feyenoord e os seus adeptos. Estou ansioso para entrar em campo e reviver a atmosfera do De Kuip", acrescentou.

Em três anos e meio, St Juste esteve em 80 jogos oficiais de leão ao peito, num período marcado por muitas lesões.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 18h16
  • 22 jan, 2026
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

O filme da noite que derrotou as primeiras apostas

O filme da noite que derrotou as primeiras apostas

Sagrada Família a um passo de concluir Torre de Jesus

Sagrada Família a um passo de concluir Torre de Jesus

"No Villarreal, vejo Riquelme, Forlán, Sorín... E eu 'estou no sítio certo'"

"No Villarreal, vejo Riquelme, Forlán, Sorín... E eu '(...)

Vai poder ganhar dinheiro a reciclar?

Vai poder ganhar dinheiro a reciclar?