Filha de Dennis Rodman é a jogadora mais bem paga do mundo

23 jan, 2026 - 16:30
Há uma nova jogadora mais cara do mundo: Trinity Rodman renovou contrato com as Washington Spirit e passa a ganhar dois milhões de dólares por época (1.7 milhões de euros).
A filha de Dennis Rodman, ex-jogador da NBA, tem 23 anos e ultrapassa Aitana Bonmati, a melhor do mundo para a FIFA, como a mais bem paga.
No último ano, pelas Washington Spirit, a avançada marcou 7 golos e fez 2 assistências em 20 jogos.
A internacional norte-americana terá recebido várias propostas do estrangeiro, mas decidiu manter-se nos Estados Unidos, um dos melhores campeonatos do mundo.