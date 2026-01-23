Ouvir
  • Bola Branca 18h15
  • 23 jan, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Futebol feminino

Filha de Dennis Rodman é a jogadora mais bem paga do mundo

23 jan, 2026 - 16:30

Recorde voltou a ser ultrapassado e está agora nos dois milhões de dólares por ano.

A+ / A-
Trinity Rodman, Washington Spirit. Foto: Twitter/X
Trinity Rodman, Washington Spirit. Foto: Twitter/X
Trinity Rodman, Estados Unidos. Foto: James Ross/EPA
Trinity Rodman, Estados Unidos. Foto: James Ross/EPA

Há uma nova jogadora mais cara do mundo: Trinity Rodman renovou contrato com as Washington Spirit e passa a ganhar dois milhões de dólares por época (1.7 milhões de euros).

A filha de Dennis Rodman, ex-jogador da NBA, tem 23 anos e ultrapassa Aitana Bonmati, a melhor do mundo para a FIFA, como a mais bem paga.

No último ano, pelas Washington Spirit, a avançada marcou 7 golos e fez 2 assistências em 20 jogos.

A internacional norte-americana terá recebido várias propostas do estrangeiro, mas decidiu manter-se nos Estados Unidos, um dos melhores campeonatos do mundo.

Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 18h15
  • 23 jan, 2026
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

O filme da noite que derrotou as primeiras apostas

O filme da noite que derrotou as primeiras apostas

Sagrada Família a um passo de concluir Torre de Jesus

Sagrada Família a um passo de concluir Torre de Jesus

"No Villarreal, vejo Riquelme, Forlán, Sorín... E eu 'estou no sítio certo'"

"No Villarreal, vejo Riquelme, Forlán, Sorín... E eu '(...)

Vai poder ganhar dinheiro a reciclar?

Vai poder ganhar dinheiro a reciclar?